Décès de François Gommers, conseiller juridique bénévole

PAPEETE, le 4 février 2019. François Gommers est décédé vendredi à l’âge de 72 ans à la suite d’une longue maladie. François Gommers était très impliqué auprès de la population de la commune de Faa'a. par son dévouement.





Le maire Oscar Manutahi Temaru et les membres du conseil municipal ont rendu hommage à François Gommers, "un homme dévoué à son prochain". François Gommers est décédé vendredi dernier à l’âge de 72 ans à la suite d’une longue maladie.



François Gommers a été gérant de tutelle pour le tribunal de première instance de Papeete pendant 20 environ 20 ans à Tahiti. C’est à titre bénévole auprès du tribunal qu’il préparait, assistait ou représentait une personne dans l’incapacité de se gérer elle-même.



En 2013, il a proposé gracieusement et à titre bénévole de tenir une fois par semaine des conseils juridiques aux administrés de Faa'a. Il les conseillait et les orientait vers leurs démarches administratives et juridiques.



"Son accompagnement a permis à de nombreuses personnes de s’en sortir de situation délicate", souligne la mairie de Faa'a. Son corps sera exposé ce jour, lundi 4 février à partir de 18 heures à la mairie de Faa'a dans le hall des formalités civiles puis se tiendra une veillée de prière à 19 heures. Ensuite suivra la levée du corps à 22 heures pour rejoindre la paroisse de Saint-Joseph de Faa'a.