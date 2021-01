Décès d'un enfant de 10 ans : L'enquête part à l'instruction

Tahiti, le 20 janvier 2020 - Le parquet de Papeete a ouvert une information judiciaire vendredi en recherche des causes de la mort, pour déterminer les circonstances dans lesquelles un enfant de 10 ans est décédé à son domicile le 9 janvier quelques heures après avoir été admis au CHPF.



Une information judiciaire en recherche des causes de la mort a été ouverte vendredi par le parquet de Papeete et confiée à un juge d'instruction.



Le 9 janvier, un petit garçon de 10 ans était décédé à son domicile alors qu'il avait été admis au Centre hospitalier de Polynésie française (CHPF) quelques heures plus tôt pour des problèmes de santé. Le parquet de Papeete avait alors ouvert une enquête préliminaire en recherche des causes de la mort pour déterminer les causes exactes du décès du petit garçon.



Alors qu'une autopsie a déjà été réalisée dans le cadre de cette enquête préliminaire, le parquet de Papeete a donc ouvert une information judiciaire afin de pouvoir permettre au magistrat instructeur d'investiguer plus largement.