Décès d'Esther Tefana, grande dame de la chanson polynésienne

Tahiti, le 14 mai 2021 - Triste nouvelle pour la communauté artistique du fenua. Esther Tefana est décédée à l'âge de 72 ans. C'est une grande dame de la chanson polynésienne qui s'est éteinte ce vendredi matin, laissant derrière elle plusieurs dizaine d'albums, évoquant le Tahiti de la "belle époque". Elle a signé de nombreuses collaborations avec Eddie Lund, le célèbre pianiste, auteur-compositeur de variétés polynésiennes. Les hommages et messages de condoléances ont d'ores et déjà commencé à tomber. Comme celle du député polynésien Moetai Brotherson. "Tout Ma'ohi nui pleure sa diva aujourd'hui. J'ai une pensée pour mon grand-frère Moana pour qui elle était une seconde maman et qui a été choriste sur un de ses mémorables albums" écrit le député sur sa page Facebook, saluant une "voix magique", un "sourire enchanteur" et "toujours cette exigence de la note juste, même en bringue, même après plusieurs flûtes de champagne" .