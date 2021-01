Décès d'Edgar Baldwin Tauraa figure de l'agriculture polynésienne

Tahiti, le 15 janvier 2021 – La Direction de l'agriculture nous a appris ce vendredi le décès d'Edgar Baldwin Tauraa à l'âge de 89 ans. L'intéressé était notamment connu pour être un expert de la vanille. Il a été nommé au grade de commandeur de l’ordre national du mérite agricole en reconnaissance de son savoir-faire et de son dévouement pour le monde de la vanille tahitienne.



Le monde agricole polynésien est en deuil. Ce vendredi la Direction de l'agriculture nous a appris dans un communiqué le décès d'Edgar Baldwin Tauraa à l'âge de 89 ans. Ce dernier a longtemps œuvré dans les différents services en charge de l’agriculture depuis ses débuts d’activité en 1956, comme moniteur de dératisation aux Tuamotu, et ensuite dans ses différentes fonctions occupées dans sa carrière de fonctionnaire d’Etat, notamment en tant qu’enseignant à partir de 1964 à l’école pratique d’agriculture de Pirae, puis au lycée agricole de Moorea jusqu’en 1983.



Il démarre alors une activité tournée vers le développement de la culture de la vanille, cultivée à l’époque en plein air et sur tuteurs vivants dont il connaissait tous les secrets et qui était devenue une véritable passion. Il réalise plusieurs missions à l’étranger, notamment à Madagascar, premier pays producteur de vanille au monde. Il devient expert territorial en 1985, et continue inlassablement à expérimenter et à transmettre ses connaissances bien après son départ à la retraite en 1991. Il a ainsi formé la plupart des préparateurs de vanille aujourd’hui en activité.



Reconnu au-delà de nos frontières, il fait ainsi partie du jury du concours vanille au Salon international de l’agriculture de 2010 à Paris et est nommé au grade de commandeur de l’ordre national du mérite agricole en reconnaissance de son savoir-faire et de son dévouement pour le monde de la vanille tahitienne.



Le député Moetai Brotherson lui a également rendu hommage vendredi : "Retraité du service du développement rural, expert vanille et commandeur de l’ordre du mérite Agricole, c'était un petit bonhomme mais un GRAND Monsieur de notre secteur primaire."