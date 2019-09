Décès d'Alexandre Ata "un personnage hors normes"

PAPEETE, le 29 septembre 2019 - Alexandre "Alec" Ata, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 86 ans. Il a été notamment pendant de nombreuses années conseiller spécial auprès de Gaston Flosse et d'Oscar Temaru.



C'est un monument de la politique locale, et un éminent intellectuel qui s'est éteint. Alexandre "Alec" Ata, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 86 ans.



Diplômé de Sciences Po, de l’Institut des Hautes études internationales, de la London School of Economics et de Harvard, Alec Ata débute sa carrière en qualité de chargé de mission de Pouvanaa a Oopa alors député et Vice-président du Conseil du gouvernement.



Après un bref passage au service de l’Agriculture, il prend la tête de l’office et du service du tourisme. En 1977 il intègre le gouvernement de Francis Sanford en qualité de conseiller du gouvernement chargé du développement touristique, des ressources océaniques, des finances et des investissements, fonctions qu’il occupa jusqu’en 1982. Il fut également, pendant de nombreuses années, conseiller spécial des présidents Flosse et Temaru.



Intellectuel reconnu, grand spécialiste des questions géopolitiques et de la région Pacifique, Alec Ata était également passionné de littérature, d’art et de poésie.

"Alec Ata était incontestablement un personnage hors normes, raffiné, à l’intelligence éclatante et à la plume redoutable", a indiqué Edouard Fritch, président du Pays, dans un communiqué.



Gaston Tong Sang, président de l’assemblée, a salué pour sa part "le parcours de cet érudit qui mit ses compétences et son savoir au service de la Polynésie et des Polynésiens pendant de nombreuses années."



Le député Moetai Brotherson a également rendu hommage à "une plume aussi élégante que tortueuse pour le néophyte, un plat savoureux pour l'initié. Avec lui c'est plusieurs bibliothèques qui se ferment, et une page de l'histoire du Fenua Mâ'ohi aussi."



Le corps d'Alec Ata sera exposé lundi après-midi à la mairie de Faa'a.