

Décentralisation : “On a le financement mais pas le budget”

Tahiti, le 9 novembre 2026 - Le ministre des Grands travaux a invité et expliqué aux élus de l’assemblée le projet de la “décentralisation” à la Presqu’île. Celui-ci concerne notamment le centre administratif de Taravao, le parc Te Aua’a, la traversée de Taravao et le port de Faratea. Contacté, le tāvana de Taiarapu-Est confie ne pas être contre mais précise : “Ma priorité, c’est l’hôpital”.



Le ministre de l’Équipement et des Grands travaux n’abandonne pas le projet de la décentralisation vers la Presqu’île. “On a le financement mais pas le budget, on a fait les démarches auprès des bailleurs”, dit-il. Il a besoin de 2,3 milliards de francs pour démarrer, dès 2027, les travaux. Il s’agira surtout de travaux d’aménagement du port de Faratea, des travaux de viabilisation du centre administratif de Taravao et également de l'aménagement d’“une voie verte (…) praticable à pied et à vélo et végétalisée pour fournir de l'ombre et embellir le centre-ville de Taravao”.



Pour que son budget passe au budget primitif 2027, Jordy Chan a invité les élus de Tarahoi, vendredi dernier, à une réunion où il a présenté ses projets de décentralisation. Selon lui, seuls les représentants des groupes Tavini et A Fano Ti’a ont accepté son invitation. Et au sortir de cette réunion, le ministre était plutôt positif et assure avoir reçu de la part des élus une “opinion plutôt favorable”.



Mais Jordy Chan préfère rester prudent. “Je ne peux pas présager du vote”, dit-il. Il se rappelle que lorsque le groupe Tavini était “uni (…) on avait été applaudi sur le projet de décentralisation de l’administration (…) et au collectif numéro 3 (…) mon ministère a subi des baisses drastiques de budget, parce qu'il y avait eu des propositions d'amendements qui ont été votées par la majeure partie des élus, qui ont sabré notamment les projets de décentralisation”.

“Ma priorité, c’est l’hôpital” Le ministre des Grands travaux assure avoir “rencontré personnellement” les tāvana de Taiarapu-Est et que ces derniers y ont même été “associés (…). Une partie du domaine leur appartient”. Jordy Chan ajoute que les tāvana “m'ont tous indiqué qu'ils étaient favorables aux projets de décentralisation et qu'ils avaient hâte qu’ils se concrétisent”. C’est également l’objectif du jeune ministre des Grands travaux.



“Ça fait 50 ans qu'on parle de décentraliser l'activité vers la Presqu'île. Pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup de choses se réaliser. L'objectif des trois ans qu'on a passés au sein du gouvernement, c'est justement de concrétiser cette vision.” Aujourd’hui, dit-il, le Pays est à “une année charnière” car après les études effectuées, les travaux peuvent enfin commencer. “Donc si effectivement, les élus de la Presqu'île militent en faveur des projets, c'est d'autant plus favorable, je pense, pour la population du sud-ouest”.



Jordy Chan assure que la population a également été consultée “à travers notamment les études d'impact qui ont été réalisées dans le cadre de ces projets”. Il ajoute que s’il faut qu’il invite la population à une réunion publique pour qu’il leur expliquer ce projet, il n’y voit aucun problème : “Il n'y a pas de souci à cela, s'il y a besoin de le faire, on le fera”.

Mais il précise que si une fois de plus, les élus décident de couper dans les budgets de son ministère, “ça veut dire que les projets ne vont pas se réaliser, tout simplement”.



Contacté, le tāvana de Taiarapu-Est, Willy Chung Sao, confirme avoir rencontré le ministre des Grands travaux. Il assure que ce projet de décentralisation est “bien”, mais précise : “Ma priorité, c’est l’hôpital. Je préfère que le Pays investisse plus dans un hôpital que dans un centre administratif. J’ai des femmes qui sont enceintes et qui accouchent dans l’ambulance. Il faut aussi qu’on puisse traiter les urgences ici et prendre en charge les malades ici à la Presqu’île”.



Le projet prévoit également 70 millions francs pour les études relatives à la “modernisation du pôle de santé” de Taravao. La réhabilitation et la reconstruction de l’hôpital devraient être terminées en 2028. Et un appel à manifestation d’intérêt (AMI) sera lancé d’ici la fin de l’année. L’établissement devrait comprendre une maternité, un bloc opératoire et des consultations spécialisées. “L'objectif, c'est d'avoir à la Presqu'île une offre de soins complémentaire avec celle du Taaone, qu'on n'ait pas besoin de prendre la voiture dès qu'on a besoin d'une consultation spécialisée, dès qu'on a des besoins de soins qui sont un peu particuliers, qu'on puisse se faire soigner à la Presqu'île sans se rendre au Taaone et qu'on puisse s'occuper des objectifs principaux du gouvernement”, explique le délégué interministériel à la décentralisation, Jean-Alain Di Jorio.

“La zone urbaine est complètement saturée” Ce dernier rappelle que le gouvernement a pour ambition, avec cette décentralisation, de “développer” le sud de Tahiti et la Presqu’île avec comme pôle principal Taravao, puisqu’“on hérite d'une situation où la zone urbaine est complètement saturée (…) qui s'asphyxie”.



Effectivement, plus de la moitié de la population est installée dans le grand Papeete, soit de Mahina à Paea, et plus de 80 % des emplois dans la fonction publique de l’État et du Pays se trouvent également dans le grand Papeete. Ce qui engendre des heures interminables dans les bouchons.



Mais depuis dix ans, beaucoup s’installent en dehors du grand Papeete, indique le délégué interministériel à la décentralisation, et “cela va continuer de s'amplifier (…). Les gens quittent l'agglomération et vont habiter sur le secteur sud et notamment autour de Taravao”. Mais selon lui, “les emplois, eux, n'ont pas bougé. Les emplois restent essentiellement sur l'agglomération. Il y a 65 000 emplois occupés contre à peine 10 000 actifs occupés sur le secteur sud”.



Il explique que la vision du ministre, c’est de “développer l'emploi, là où la population continue de grandir” et faire de Taravao “une agglomération dynamique” en y implantant des “services de proximité, des loisirs et des équipements sportifs et de culture qui font défaut dans ce secteur”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 9 Novembre 2026 à 17:21 | Lu 635 fois



