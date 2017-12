Débuts prometteurs pour l’Alpha B

PAPEETE, le 15 décembre 2017 - Le nouveau restaurant, qui a ouvert ses portes en juin dernier à Papeete, ne désemplit pas. Nous avons rencontré les deux maîtres des lieux, Hubert Barbaroux et, qui ont à cœur d’allier la qualité au partage et à la convivialité.



Déjà plusieurs semaines que le restaurant l’Alpha B a ouvert ses portes dans le centre-ville de Papeete et les débuts de ce sympathique endroit semblent prometteurs. Aux fourneaux, l’on retrouve Hubert Barbaroux, un jeune chef autodidacte et passionné de cuisine qui est revenu au fenua pour concrétiser ce projet. En salle, le marseillais Bastien Frejabise, qui a fait ses classes à Londres, est à l’œuvre. Les deux hommes ont choisi de placer leur restaurant sous le signe du partage et de la convivialité. Ils laissent d’ailleurs à leurs clients la possibilité de réunir leurs commandes dans un seul et même plat, comme à la maison ! La décoration, simple, sobre et amusante, est à l’image de l’endroit. Les éléments du menu, dans lequel on trouve aussi bien du poisson local que certaines recettes du terroir, changent tous les jours selon les arrivages et les envies du chef lorsqu’il arrive dès 6 heures du matin. A côté du restaurant, les deux compères viennent d’ouvrir une pizzeria ou l’on peut, bien sûr, prendre à emporter.