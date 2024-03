Début du retrait des troupes indiennes aux Maldives

Malé, Maldives | AFP | mardi 12/03/2024 - L'Inde a commencé à rapatrier ses soldats stationnés aux Maldives à la demande du président de l'archipel pro-chinois, a déclaré à l'AFP mardi un responsable de la Force de défense nationale des Maldives (MNDF).



"Nous pouvons confirmer que le retrait des troupes indiennes est en cours, en fait il a commencé juste avant dimanche", a indiqué le responsable du MNDF à Malé.



Déjà 25 soldats indiens stationnés dans l'atoll d'Addu, le plus méridional de l'archipel, ont été rapatriés par New Delhi avant le 10 mars, date officielle du début du retrait convenue entre les deux parties, a-t-il précisé.



A l'issue de pourparlers, les Maldives ont donné jusqu'au 10 mai à l'Inde pour évacuer ses 89 personnels spécialisés dans la reconnaissance aérienne et stationnés dans ce pays.



Les relations entre les deux Etats se sont dégradées depuis l'élection en septembre aux Maldives du président Mohamed Muizzu, considéré comme favorable à la Chine et qui a promis d'expulser les forces indiennes.



Après le retrait des militaires indiens, trois appareils de reconnaissance donnés par New Delhi à Malé pour surveiller sa vaste frontière maritime seront exploités par du personnel civil, déjà arrivé aux Maldives, selon les autorités locales.



L'Inde considère l'archipel comme faisant partie de sa sphère d'influence, mais les Maldives ont basculé dans l'orbite de la Chine - leur plus important créancier étranger - avec l'élection en septembre de M. Muizzu.



"Nous soutenons les Maldives dans la protection de leur souveraineté territoriale", a déclaré mardi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, aux journalistes à Pékin.



"Nous soutenons également les Maldives dans le développement d'échanges amicaux et de coopération avec toutes les parties fondé sur leur indépendance et leur autonomie", a ajouté le porte-parole.



La semaine dernière, Malé a signé un accord "d'assistance militaire" avec Pékin qui vise à "renforcer les liens bilatéraux", a déclaré le ministère maldivien de la Défense après la signature de l'accord.



M. Muizzu s'était rendu à Pékin en janvier où il avait signé une série d'accords dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, des secteurs maritime et agricole.



Les Maldives devraient organiser des élections législatives le 21 avril, premier scrutin national depuis la victoire de M. Muizzu à la présidentielle.



New Delhi voit d'un mauvais œil le rapprochement entre les Maldives et la Chine, dans une région clé pour le commerce maritime, au large de la pointe sud de l'Inde.



L'Inde a annoncé le mois dernier qu'elle renforçait ses forces navales sur ses îles Lakshadweep, "d'importance stratégique", à environ 130 kilomètres, au nord des Maldives.



L'unité navale indienne basée sur l'île de Minicoy renforcera la "surveillance opérationnelle" de la zone, a indiqué la marine indienne.