De trois à sept ans de prison pour les trafiquants d'ice de Papeete

Tahiti, le 25 novembre 2021 - Sept personnes, cinq hommes et deux femmes, âgées de 30 à 57 ans, ont été condamnées, jeudi, à des peines allant de trois à sept ans de prison. Les prévenus avaient écoulé 390 grammes d'ice entre janvier et octobre 2021 à Papeete. Plus de 20 millions de Fcfp ont été saisis, ainsi qu'un révolver et un pistolet à leur domicile.



Interpellées le mois dernier, les sept personnes impliquées dans un trafic d'ice implanté à Papeete, étaient renvoyées, ce jeudi, en comparution immédiate. Les prévenus, cinq hommes et deux femmes, âgés de 30 à 57 ans, avaient écoulé entre janvier dernier et octobre 390 grammes d'ice. Des “investigations techniques” menés par les enquêteurs de la Direction de la sécurité publique (DSP) avaient permis de mettre à jour ce trafic.



Au cours des interpellations et perquisitions menés début octobre au domicile des prévenus, les enquêteurs avaient saisi 20 grammes de drogue, 15,8 millions de Fcfp en liquide, 4,5 millions de Fcfp sur des comptes bancaires, cinq véhicules, ainsi que huit téléphones et tablettes. Plus inquiétant, deux armes de poing ont également été saisies au domicile de deux des suspects : un revolver 38 spécial et un pistolet 22 LR.



A l'audience, le procureur a requis des peines allant de trois à six ans de prison, assorties pour les peines les moins lourdes d'une période de sursis allant d'un à deux ans. Dans son délibéré, le tribunal s'est montré bien plus sévère, en prononçant des peines allant de trois à sept ans de prison. Pour les cinq prévenus détenus depuis début octobre, le maintien en détention a également été prononcé.