De nouvelles règles pour le Heiva

TAHITI, le 25 janvier 2022 - Le Heiva i Tahiti, annulé en 2020 et absorbé par le festival Tahiti Ti’a Mai en 2021, revient cette année avec un nouveau règlement. Manouche Lehartel, chef de troupe et Moana’ura Tehei’ura, chorégraphe et metteur en scène, reviennent sur ce travail lancé en 2019.



En 2017, le jury du Heiva i Tahiti a conseillé dans son bilan, une révision du règlement du concours. Celui de 2018 a suggéré à son tour d’ouvrir rapidement les débats. Celui du Heiva 2019 a sollicité de nouveau la mise en œuvre de ce chantier, qui a finalement été lancé par Te Fare Tauhiti Nui, encouragé par le ministère de la Culture, à l’issue du Heiva 2019. En septembre dernier, un comité de refonte du règlement du Heiva i Tahiti a été constitué, composé d’experts en ‘ori (Vaihere Pohue Cadousteau, Moana’ura Tehei'ura, Manouche Lehartel), d’experts en hīmene tumu (Dayna Tavaearii, Jean Marc Zinguerlet et Myrna Tuporo) et de l’organisation (La Maison de la culture).



Pour les pratiquants " passionnés et engagés corps et âmes dans leurs disciplines respectives ", le Heiva est " l’espace privilégié d’expression d’une vision du monde polynésien insulaire ". Dans un monde où les frontières s’estompent et où leurs arts suscitent un engouement et une appropriation extérieure exceptionnels, il leur était indispensable d’affirmer la prééminence de To’atā. To’atā est le symbole, la référence qui montre l’héritage culturel des anciens polynésiens en affirmant la légitimité et la créativité des artistes contemporains. Cette motivation et les questionnements sur l’essence même du Heiva imposaient une pause afin de rassembler les énergies et repenser ensemble la manifestation.

Les changements ont été voulus et entérinés par tous afin de garantir le meilleur niveau artistique des spectacles et confirmer To’atā à Tahiti comme l’absolue référence en hīmene tumu et en ’ori tahiti. Les artistes ont de l’ambition et du talent.



Huit soirées sur deux semaines



Ces intentions clairement exprimées, l’objectif a été de démêler les textes, les clarifier et les simplifier autant que possible, les classer en cohérence afin de les rendre lisibles aux artistes en concours, au jury et au personnel administratif gestionnaire de l’évènement et ordonnateur.



La plus importante modification, qui affecte la physionomie générale du Heiva, est le choix d’un cadre fixe afin de faciliter la programmation de l’évènement, l’anticipation de la logistique générale et la projection de la préparation des groupes. Le canevas du Heiva adopté comprend huit soirées de concours sur deux semaines, présentant chacune un groupe hura ava tau en ouverture, deux groupes de hīmene tumu et un groupe hura tau en clôture. Donc chaque Heiva montrera désormais au maximum huit groupes de danse hura ava tau, 16 groupes de chants traditionnels et huit groupes de danse hura tau.



Les modalités d’inscription ont été revues en conséquence afin qu’en janvier les groupes inscrits soient validés sur un dossier administratif complet et un volet artistique démontrant l’engagement des groupes afin d’éviter les désistements de dernière heure.



Au plan artistique, la composition des effectifs des groupes, les visites du jury aux groupes, l’audition des groupes par le jury, le rituel du rāhiri en ouverture du Heiva, les différents types de costumes imposés, mais aussi les concours facultatifs d’orchestration ou des meilleurs danseurs ont été amendés. Mais le travail le plus important a concerné les fiches de notation qui ont été largement simplifiées.



Un travail participatif



Une démarche participative a été d’emblée adoptée par le groupe de travail afin d’obtenir la contribution des artistes et leur adhésion au projet. La première phase a consisté en une consultation des chefs de groupes, individuelles ou par petits groupes, pour permettre la libre et pleine expression de chacun. Les chefs d’orchestre, les auteurs, des spécialistes du Heiva et des membres du jury ont exprimé leurs sentiments regroupés par discipline. Les modifications ont été consignées par le comité et retranscrites dans le règlement présenté ensuite à la validation des chefs de groupe lors de réunions générales. Les fiches de notation simplifiées et mise en cohérence avec le règlement ont été élaborées par les techniciens du comité puis soumises à l’examen et l’approbation des chefs de groupe.



Ce règlement aura peu de conséquences pour les danseurs et danseuses qui évoluent de groupe en groupe au gré de leurs affinités. Il impacte principalement les chefs de groupe qui doivent anticiper leur participation afin de présenter en amont des dossiers administratifs complets et renseigner l’organisation dès l’inscription sur leur préparation artistique et logistique.



Le règlement du ‘ori tahiti et ses annexes sont achevés ainsi que celui des chants traditionnels ; pour ce dernier les fiches de notation n’ont pas encore été complètement validées par les chefs de groupe.

Hélas, la crise sanitaire n’étant pas encore derrière nous, des éléments de ce règlement sont caduques et aménagés pour le Heiva 2022 en cours.



Le Heiva i Tahiti aura lieu du 30 juin au 23 juillet 2022. Vous avez jusqu’au 31 janvier pour vous inscrire.



Une évolution permanente



En 2002, le règlement du Heiva a été entièrement révisé pour s’adapter au contexte de l’aire de spectacle de To’atā, aux changements du mode de vie et à l’évolution artistique du ‘ori tahiti et des hīmene tumu. Depuis 2002, chaque année, le règlement subit des aménagements successifs en réponse aux interventions des artistes, aux questionnements et difficultés éprouvés par le jury dans ses œuvres, aux contraintes de sécurité de plus en plus prégnantes, etc. Le document, indissociable des fiches de notation des concours permettant au jury de statuer était devenu, au fil du temps et des influences, un patchwork ne reflétant plus ni les attentes ni l’engagement des pratiquants de ces arts traditionnels.











