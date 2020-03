De nouvelles mesures sanitaires dans les grandes surfaces

La nouvelle disposition prise en grande majorité par les grandes surfaces est notamment celle de limiter les entrées des clients à un seul membre de la famille et d'éviter ainsi de se déplacer dans un magasin avec des enfants ou des personnes âgées.



Une supérette de la côte Ouest a mis en place dès jeudi matin cette nouvelle mesure. Cependant certaines personnes se présentaient encore avec femmes et enfants au magasin. "C'est compliqué de discipliner les clients. On vient juste d'annoncer ces nouvelles mesures et certains n'étaient pas encore au courant. On a laissé passer encore aujourd'hui mais dans les prochains jours on sera plus strict sur les entrées", a confié le responsable du magasin.



Du côté des clients, on prend plutôt bien l'application de cette nouvelle mesure. C'est le cas par exemple de Hinareva qui s'est déplacée avec son fils de 7 ans. "Je lui ai demandé de rester dans la voiture en attendant. Je crois que c'est une décision très sage parce qu'il faut limiter les rassemblements dans des lieux confinés. Plus vite tout le monde comprendra, plus vite on pourra revenir à une vie normale", a indiqué la mère de famille.