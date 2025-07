De nouvelles bornes d'information pour les usagers des bus

Tahiti, le 22 juillet 2025 - Ce mardi, le ministre des Grands travaux en charge des transports, Jordy Chan, a officialisé la mise en place de six nouvelles bornes d'information voyageur pour les usagers des transports en commun sur l'île de Tahiti. Un dispositif qui permet désormais aux passagers d'être informés en temps réel du temps d'attente entre chaque bus ou en cas d'éventuelles perturbations.



L'installation de nouvelles bornes d'information voyageurs (BIV) s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de modernisation du réseau de bus, commencé en mai dernier, avec la mise en place de la réforme tarifaire du ticket de bus à 150 francs, ainsi qu'avec la mise en place de l'application et du nouveau site internet Tere Tahiti. “C'est une première au Fenua”, explique Jordy Chan, ministre des Grands travaux en charge des transports terrestres. “On inaugure aujourd'hui six bornes d'information voyageur que le Pays a installé sur les arrêts stratégiques du réseau de bus de l'île de Tahiti. Ces bornes permettent d'informer les usagers en temps réel sur le temps d'attente avant l'arrivée du prochain bus, et elles permettent également d'informer les usagers sur les perturbations éventuelles du réseau.” Toujours selon le ministre, ces bornes ont pour vocation à la fois de fiabiliser le réseau de bus, mais également de le rendre plus inclusif : “On permet à des usagers qui n'ont pas de smartphone ou de connexion internet mobile de disposer de l'information la plus fiable et la plus actualisée possible.”



Ces bornes, au nombre de six – pour le moment – se situent à la gare routière de la mairie de Papeete, à l'arrêt du marché de Papeete, à l'arrêt côté montagne du centre commercial de Pirae, et aux arrêts côté mer des mairies de Arue et Faa'a, ainsi qu'à l'aéroport de Tahiti Faa'a. Une BIV devrait être également installée à l'arrêt du quartier de Outumaoro, à Punaauia, côté montagne, après le réaménagement de celui-ci prévu dans les prochaines semaines. Pour le ministre, Jordy Chan, “l'idée est de tester aujourd'hui ce système sur ces sept arrêts. Et ensuite d'envisager un déploiement à plus grande échelle sur l'ensemble des arrêts prioritaires du réseau. Nous prendrons quelques mois pour analyser tout ça et puis après on décidera”. Interrogé sur le coût de cette opération, le ministre assure que le projet a coûté un million de francs par BIV.



Du côté des usagers, les premières impressions ne se sont pas fait attendre : “J'ai 68 ans et j'ai pris le truck, puis le bus, depuis toujours. C'est formidable de pouvoir enfin savoir combien de temps nous allons attendre à l'arrêt de bus”, déclare Miriama, une passagère quotidienne. “D'ordinaire, on fait le nécessaire pour vite se rendre à l'arrêt de bus et espérer en trouver un. Maintenant, on arrive à l'arrêt et si on a un peu de temps, on va faire une dernière course, ou va s'acheter à boire. On vit l'attente autrement et c'est super.”