De nécessaires fournitures qui coûtent cher

Tahiti, le 6 août 2024 - La rentrée approche pour les scolaires et universitaires, ce qui sonne le début de la chasse aux fournitures depuis quelques jours. Parfois très onéreuse, quelques familles révèlent leur technique pour contourner autant que possible ces courses de rentrée, et ainsi faire baisser le budget.





Les vacances scolaires se terminent. Mais dans les grandes surfaces, ces jours-ci, les rayons réservés aux fournitures de rentrée disent sans équivoque leur raison d’être : la rentrée scolaire approche à grands pas. Le 13 août pour les écoles, collèges et lycées et le 26 pour les étudiants de l’Université de la Polynésie française (UPF).



Au Carrefour du centre commercial Pacific Plaza de Faaa, les rayons sont fins prêts. Idem à la Librairie/Papeterie Odyssey à Papeete : “Les gens ont commencé à arriver doucement pour les courses de la rentrée, en début de semaine. La rentrée, c’est notre période”, sourit une employée. Si pour l’instant la foule n’afflue pas, nul doute que cela va changer. “Certainement la semaine prochaine, prévoit-elle, juste avant la rentrée. Les gens viennent souvent au dernier moment.”



En face, au magasin FenuaShopping, tout est fin prêt, également. Là aussi on attend la rentrée avec impatience. Pourtant dans le magasin, pas un cahier à l’horizon : “C’est une grosse échéance pour nous aussi, surtout pour les gourdes et sacs à dos qui ont du succès.”



Réutiliser pour économiser



Mais tous ces cahiers, manuels, stylos et accessoires scolaires… En plus du sac à dos sur lequel a flashé l’enfant en passant devant la vitrine… Tout ça a un prix. Mais certains ont leur astuce pour le contenir au possible Cette maman, le chariot plein à craquer de denrées alimentaires et l’œil rivé sur ses trois enfants, confie que les courses peuvent vite devenir très chères dans une famille nombreuse, si on achète du neuf. “Je suis allée acheter les cahiers, les stylos… Tout ce qui ne coûte pas trop cher en avance. Mais pour les cartables, les manuels ou les vêtements, c’est trop cher. Donc soit j’utilise ceux de l’année dernière et ceux des grands frères/grandes sœurs, soit j’attends un peu après la rentrée pour que les prix baissent.”



Dans une imprimerie mitoyenne, un couple de jeunes parents s’affaire à imprimer les documents administratifs pour la rentrée de leur jeune fils. Mais pour les courses de rentrée, ça attendra, eux aussi préfèrent réutiliser le surplus de l’année dernière : “Notre enfant était en maternelle l’année dernière et là il passe au CP : on a réutilisé le maximum de ce qu’on avait acheté l’année dernière pour baisser le budget.”



C’est plus compliqué quand c’est la première rentrée de l’enfant. Et encore plus pour de jeunes parents sans expérience de la rentrée, confie en rigolant Teiki, 26 ans. “Je m’attendais carrément pas à ce que ça soit aussi compliqué de faire les courses de rentrée. C’est des dépenses auxquelles j’ai jamais pensé avant. Et là je dois préparer un budget de presque huit mille en tout, j’espère qu’à ce prix-là il va devenir docteur”, rigole l’homme en regardant son tout petit, qui s’apprête à entrer en maternelle.



Passe encore quand les courses de rentrée sont pour les petites classes. Car plus on avance dans les études, plus les achats requis sont nombreux, raconte une maman qui envoie sa fille en première année à l’UPF. “Avant il y avait quelques manuels à acheter. Là on doit tout racheter, et la liste d’achats est longue !”