De la compta-gestion pour les agriculteurs marquisiens

Ua Pou, le 2 septembre 2020 - La Chambre de l’Agriculture et de la Pêche Lagonaire (CAPL) donne accès à une formation comptabilité et gestion pour les détenteurs de la « carte Faa'apu » dans les îles.



Les agriculteurs professionnels de Ua Pou et Nuku Hiva détenteurs de la carte CAPL, communément appelée « carte Faa'apu », ont eu la chance de bénéficier d’une formation comptabilité et gestion pour les aider à mieux s’en sortir avec les comptes de leur exploitation. "C’est une formation d’une année condensée en trois jours" explique le formateur de la CFPPA, seul organisme public habilité pour les formations continues des professionnels de l’agriculture.

Les professionnels aimeraient pouvoir bénéficier plus souvent de formations venant à eux dans les archipels les plus éloignés car tous ne peuvent pas se permettre de se déplacer à Tahiti. Et ce, financièrement, certes; mais ne serait-ce que physiquement, car ils travaillent souvent seuls sur leur exploitation et ne peuvent quitter les lieux plus d’un jour ou deux.

La question se pose souvent, à savoir : comment pouvoir accéder à davantage d’occasions de la sorte pour nos professionnels dans les îles ?

Dans ce cas-ci, c’est la Chambre de l’Agriculture qui a commandé la formation par rapport à un séminaire réalisé en 2018 pour une mise en œuvre au second trimestre 2019 concernant la gestion, la transformation et l’agriculture biologique. Dans le cas de Ua Pou, les cours étaient prévus pour décembre 2019 et reportés à mars 2020 à cause du Matava’a. Et le Covid ayant eu une seconde fois raison du report de la formation, elle a été reportée une ultime fois du 25 au 27 août 2020, dates auxquelles elle a bien eu lieu, avec le soutien de la mairie, sollicitée pour des supports logistiques. Et concernant Taiohae, à Nuku-Hiva, cette formation prendra place du 1er au 3 septembre.

Il est toutefois possible pour les professionnels de l’agriculture ou de la pêche lagonaire détenteurs de la carte CAPL de demander à avoir une formation de la CFPPA sur leur île en regroupant de 6 à 12 personnes (la capacité maximale de ces cours) puis en contactant -avec, si possible, le soutien de leur mairie- la CAPL et le centre de formation afin de programmer la venue d’un formateur.

La CFPPA tient également à rappeler qu’ils font cela pour et surtout grâce aux professionnels désireux d’apprendre et de continuer à se former, même s’ils sont bien installés dans leur activité. Ils remercient également les mairies, les circonscriptions administratives et la Direction de l’Agriculture de soutenir de telles initiatives.