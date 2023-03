De l’impro pour les enfants avec la compagnie Oa

TAHITI, le 27 mars 2023 - Oa est une nouvelle compagnie de théâtre. Elle s’apprête à présenter sa première pièce intitulée L’Académie des savants fous. Cette pièce, en partie improvisée, est à destination du jeune public à partir de 5 ans.



Ils sont trois et ensemble ils ont fondé la compagnie de théâtre Oa. Sarah Dukhan, Pascaline Jamet et Romain Maréchal ont pour ambition de rendre la culture accessible à tous. Ils présenteront leur première pièce ce dimanche. Intitulée L’Académie des savants fous, elle est une pièce de théâtre improvisé pour les enfants.



Entre théâtre et improvisation



La pièce suit une trame écrite et figée. Un frère et une sœur étudient à l’Académie des savants fous. Ils se mettent à chercher une formule leur permettant de gagner la médaille du meilleur élève de l’académie. Mais la recherche tourne de mal, une dispute éclate. La sœur s’empare de l’un des ingrédients de la formule qu’elle envoie de l’autre côté de la Terre. Elle quitte la scène, laissant son frère seul face au public. “ Lui n’est pas très courageux, il est même un peu trouillard ”, décrit Pascaline Jamet. Il va décider de donner vie à une marionnette qui partira, elle, en quête de l’ingrédient. Pascaline Jamet sera cette marionnette et Sarah Dukhan la sœur “ qui va lui mettre des bâtons dans les roues. ” C’est Romain Maréchal qui jouera le rôle du frère. Au cours de sa quête, la marionnette va rencontrer des personnages, “ ordinaires et extraordinaires ”.



Tout au long du spectacle, le public sera invité à s’exprimer. “ C’est le concept de l’histoire dont vous êtes le héros. Il s’agit d’une technique de théâtre d’improvisation qui permet une grande interactivité ”. Les enfants vont prendre part à la pièce, ils seront à la fois spectateurs, et auteurs. Les détails de l’histoire vont se dessiner au fur et à mesure du jeu en fonction de l’imagination de chacun et chacune. “ Je vais même demander au public de colorer mon personnage, de lui donner de l’épaisseur ”, annonce Pascaline Jamet.



De ce fait, chaque représentation sera unique. Une première représentation est prévue le dimanche 2 avril à 16 heures mais elle est complète. Une séance supplémentaire a été ajoutée. Ensuite, le spectacle pourra être rejoué sur demande dans les écoles par exemple ou en d’autres lieux qui restent à définir.





Le théâtre comme outil



Sarah Dukhan est comédienne, réalisatrice et formatrice. Elle fait partie de l’équipe d’improvisation théâtrale les Improsak. Les Improsak est une petite troupe qui a vu le jour il y a un an, portée par huit amateurs ayant démarré il y a plusieurs années avec Marco le fondateur de Tahiti Impro. “ Lorsqu’il est parti, nous n’avons pas pu nous résoudre à tout arrêter ”, raconte Sarah Dukhan. “ Nous avons eu envie de poursuivre l’aventure .” Les membres des Improsak ont tous un parcours dans le théâtre et dans l’improvisation. Certains ont même déjà donné des cours, d’autres sont semi-professionnels. Pascaline Jamet est comédienne professionnelle, formée à Paris, elle est formatrice, coach Paco Impro. Romain Maréchal est quant à lui comédien professionnel formé au sein de la troupe Pacifique et Cie, à Nouméa. Il a créé Clap Impro Tahiti en début d’année.



La compagnie Oa va diffuser des spectacles. Le prochain rendez-vous est déjà donné. Le 9 juin, les trois acteurs proposeront un café impro after work dans l’esprit cabaret. “ C’est-à-dire que nous jouerons tandis que le public pourra se restaurer. ” Elle va également proposer des interventions en entreprise et des formations à l’improvisation auprès des jeunes et des adultes. Elle envisage d’utiliser la pratique théâtrale comme un outil dans des établissements scolaires par le biais notamment de théâtre forum.



Le théâtre forum repose sur une méthode de théâtre interactif mise au point au Brésil dans les années 1960 par Augusto Boal dans les favelas de São Paulo. “ Il permettait de donner la parole à la population pour que celle-ci puisse s’exprimer, critiquer les problèmes de la cité ”, explique Romain Maréchal. L’outil aujourd’hui permet d’aborder des thématiques diverses et choisies : addictions, violence/harcèlement, sexualité, handicap, alimentation, parentalité, environnement... Dans un premier temps, une situation inconfortable est jouée. “ C’est la partie théâtre du concept. ” Dans un deuxième temps, la même situation est rejouée de manière interactive avec le public en apportant des solutions. “ C’est la partie forum, le public stoppe la scène, propose des réponses .” Dans un troisième temps, place est faite au débat. Le théâtre forum peut être utilisé dans les établissements scolaires, mais aussi les entreprises ou institutions. En attendant, place au show.





Pratique



Le 2 avril au bar Las Margaritas. À partir de 5 ans.Tarif : 1 500 Fcfp. Réservation par mail : [email protected] Durée : 45 minutes.

