De l'argent et du bronze pour les archers

Tahiti, le 21 novembre 2023 - Les archers participent également à la moisson de médailles aux Salomon. Ce lundi, Tearii Winkelstroeter et Aurore Cottet ont décroché l'argent en arc à poulies. En arc classique, l'expérimenté Teiva Winkelstroeter, médaillé d'or aux Samoa il y a quatre ans, s'est contenté du bronze à Honiara.



Il y a quatre ans aux Samoa, le tir à l'arc avait apporté sa petite contribution à la moisson de médailles de la délégation tahitienne aux Jeux du Pacifique avec quatre récompenses décrochées, dont une médaille d'or pour le vétéran Teiva Winkelstroeter. Et aux îles Salomon, ce lundi, les archers ont ouvert leur compteur.



En arc à poulies, Tearii Winkelstroeter chez les hommes et Aurore Cottet chez les femmes se sont tous les deux parés d'argent. Dans la même catégorie, Julien Ravaudet s'est classé sixième. En arc classique, l'expérimenté Teiva Winkelstroeter, qui valide à Honiara sa huitième participation aux Jeux du Pacifique, n'a pas pu répéter son exploit de 2019 et s'est contenté du bronze, derrière deux archers australiens. Toujours en arc classique, Tsou Ling Teng et Ralph Lentchitzky se sont classés respectivement cinquième et sixième.



À noter que le compteur de médailles au tir à l'arc devrait continuer de monter avec les épreuves par équipes qui débuteront ce jeudi.

Rédigé par Désiré Teivao le Mardi 21 Novembre 2023 à 16:13 | Lu 142 fois