De l'argent et du bronze pour Tahiti au tir à l'arc

L'un est un habitué des podiums et des médailles aux Jeux du Pacifique et le second a décroché hier à 18 ans sa première médaille. Le premier Teiva Winkelstroeter, archer confirmé du fenua, participe depuis 1995 aux Jeux du Pacifique. Il a déjà remporté à plusieurs reprises des médailles d'or dans sa discipline de prédilection. Mais cette fois-ci pour le début des compétitions de tir à l'arc à Samoa, Teiva Winkelstroeter a décroché une médaille d'argent en arc classique. Seulement devancé par un Fidjien qui participe régulièrement à des étapes de Coupe du monde et aux Jeux olympiques.







Le podium en arc classique est complété par un autre Tahitien, Tsoung Lin Teng. A 18 ans, il remporte une belle médaille de bronze pour ses premiers Jeux du Pacifique.







D'autres médailles peuvent encore à être décrochées avec la tenue vendredi des finales en individuels et des épreuves par équipe.