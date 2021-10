De l'algue au papier, il n'y a qu'une pâte

Tahiti, le 6 octobre 2021 – Les lauréats du concours Tech4Islands 2021 ont été élus le 22 septembre dernier. Le grand prix “Outre-mer” est revenu à l'entreprise Sargasse Project pour sa valorisation des algues sargasses envahissantes en un biomatériau pour créer les emballages de demain. Ou comment transformer une menace en opportunité écologique.



Pierre-Antoine Guibout s'est installé sur l'île de Saint-Barthélemy il y a neuf ans. Juriste financier de formation, c'est en débarquant dans les Caraïbes qu'il a constaté l'ampleur du fléau des algues sargasses qui sévit depuis 2011 dans la région. “Ici, dès qu'il y a un arrivage massif de ces algues, on est directement impactés, surtout au niveau du tourisme”, précise-t-il. “Je me suis donc intéressé à ce qu'on pouvait faire avec cette algue. Je me suis beaucoup documenté et j'ai observé ce qui existait ailleurs. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose qui était fait pour la valorisation des sargasses. On se concentrait beaucoup plus sur le ramassage des algues que sur leur transformation”. C'est donc il y a un peu moins de deux ans que Pierre-Antoine Guibout a décidé de lancer la société Sargasse Project.



Plusieurs mois de tests



Début 2019, le premier projet initié par Pierre-Antoine Guibout consiste à transformer les sargasses envahissantes en cirage pour une marque de produits d'entretien qu'il rachète avec un associé. Mais l'incorporation de la poudre de sargasse reçoit des retours négatifs de la part des laboratoires spécialisés dans le domaine : il y a une incompatibilité chimique. “Je ne voulais pas abandonner ce projet avec les sargasses car j'étais sûr qu'on pouvait en tirer quelque chose”. Après plusieurs mois d'essais et d'évolution, la pâte de sargasse travaillée par l'entrepreneur devient de plus en plus résistante, se rapprochant de la feuille de papier classique. Dans ce travail de longue haleine, le juriste, qui n'a aucun bagage scientifique, a pu compter sur l'expertise du centre d'étude et de valorisation des algues (Ceva). La structure a notamment permis à Sargasse Project d’en savoir plus sur la composition de l'algue en relevant que la pâte avait les mêmes propriétés cellulosiques que le papier et le carton.