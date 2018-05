De gros changements pour l'observation des baleines et dauphins

PAPEETE, le 3 mai 2018. La nouvelle version du code de l'environnement modifie de manière importante l'observation des baleines et des dauphins. Il ne sera désormais plus possible de les observer dans les lagons, baies et passes. Les bateaux ne pourront pas s'approcher à moins de 100 mètres des baleines.





"C'est un changement très important", souligne un habitué de la mer après avoir lu le nouveau code de l'environnement. Les règles d'approche des baleines et des dauphins ont été modifiées en mars. Le code de l'environnement précise désormais que les observations des baleines et autres mammifères marins " sont interdites à toute personne, quel que soit le mode de transport utilisé dans les lagons, les baies, les passes et dans un rayon de 1 kilomètre centre sur l'axe de la passe."



Les habitués du whale et dolphin watching savent que les dauphins sont souvent vus dans les baies et les passes. "I l y a très peu de chance de les voir en dehors de ces lieux" , souligne l'habitué de l'observation des animaux marins. "On voit aussi les dauphins au large", tempère la Direction de l'environnement. "On souhaite éviter que les dauphins se retrouvent coincés ou qu'il y ait des animaux qui se perdent à cause des manœuvres des bateaux. On veut éviter les accidents. Observer les animaux sauvages, c'est bien mais il faut que cela se fasse sans interférence avec ces animaux."



Les baleines sont couramment vues au large. Mais la précision du rayon d'un kilomètre interpelle les prestataires de services qui ont décidé de réunir ce jeudi soir pour savoir comment articuler cette nouvelle réglementation avec leur activité. A la Direction de l'environnement, on souligne que ces mesures ont été prises pour "protéger les animaux et les plaisanciers. On souhaite que les animaux ne soient pas gênés et ne se retrouvent pas coincés".



L'observation des mammifères marins dans le cadre d'une activité professionnelle reste soumise à autorisation. Une demande doit être déposée au ministère de l'Environnement. Le code de l'environnement précise néanmoins que des dérogations relatives aux lieux, distances de sécurité et vitesses pourront être accordées. "Ce sont surtout les particuliers qui nous inquiètent" , souligne-t-on dans les bureaux de la Direction de l'environnement.