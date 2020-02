De fortes pluies attendues en Polynésie

ne pas s'approcher des rivières en crue, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent et mettre en garde les enfants face à ce danger ;

veiller au curage des évacuations d'eaux des maisons (gouttières, caniveaux…) ;

être vigilant lors des déplacements à pied ou en véhicule en raison du risque de chute d’arbres ou d’objets, de coulées de boue et de nappes d'eau sur la chaussée ;

ne pas s’engager sur les routes inondées en voiture comme à pied ;

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;

éviter les sorties en montagne et en mer ;

en cas d’urgence, composer le 18 à terre ou le 16 en mer.

Météo France a placé l'archipel des Gambier en vigilance orange pour fortes pluies. De forts cumuls de précipitations sont attendus durant toute la journée, aujourd'hui et demain.Les îles Sous-le-Vent, les Tuamotu centre, ouest et sud sont quant à eux sous vigilance jaune orage et fortes pluies. L'île de Rapa est en vigilance jaune de vent violent.De forts cumuls de pluie sont attendus dans les prochaines heures et un renforcement est possible durant le week-end. Par ailleurs, le temps perturbé devrait s'étendre dans les prochains jours à l'ensemble de la Polynésie française, à l'exception de l'archipel des Marquises.Météo France invite la population des zones concernées à faire preuve de prudence et à respecter les consignes de sécurité suivantes :