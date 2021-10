De fortes pluies attendues ce week-end sur la Société et l'ouest des Tuamotu

Tahiti, le 21 octobre 2021 – Un épisode de fortes pluies devrait toucher l’archipel de la Société et une partie de l’ouest des Tuamotu, à partir de vendredi après-midi, annonce Météo France. Les cumuls attendus pourraient être supérieurs à 100 litres d'eau au mètre carré en 24 h par endroit.



Dans ses prévisions, Météo France a annoncé, ce jeudi, un épisode de fortes pluies qui devrait toucher l'archipel de la Société et une partie des Tuamotu de l'ouest, à partir de vendredi après-midi. Les fortes pluies, accompagnées de rafales de vent, devraient durer au moins tout le week-end, selon la station de Faa'a.



Les cumuls attendus pourraient être supérieurs à 100 litres d'eau au mètre carré en 24h par endroit. "Après une période très sèche, les sols sont devenus imperméables. Associés aux pluies prévues, on peut s'attendre à des risques d'inondation", indique Météo France.

Rédigé par Avec communiqué le Jeudi 21 Octobre 2021 à 13:55 | Lu 384 fois