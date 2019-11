De Tahiti à Shanghai, un voyage mouvementé

TAHITI, le 23 novembre 2019 - Michèle Lewon-Baetchel signe un nouveau livre intitulé le Diable s'est invité à bord. Inspirée par le journal de l'un des membres d'équipage de la pirogue O Tahiti Nui Freedom, elle raconte le périple de Tahiti à Shanghai. Elle dresse le portrait des navigateurs et revient sur les liens tissés à bord mais aussi sur les tensions.



C'est le deuxième ouvrage que l'auteure Michèle Lewon-Baechtel consacre au périple qui a mené un petit équipage de Tahiti à Shanghai sur une pirogue traditionnelle (voir aussi encadré). Il s’intitule Le Diable s’est invité à bord.



Paru chez L'Harmattan, ce livre est inspiré de l’histoire vraie. L’auteure a romancé ce qu'elle a lu de l'aventure et qui a été consigné par l'un des navigateurs pendant le voyage.



Au fil des pages, les lecteurs vont découvrir les personnalités des différents membres d'équipage, prendre conscience des difficultés, des doutes, des tensions voire de la haine qui va surgir. Sur l'embarcation, les six navigateurs n'avaient à se partager qu'un petit espace de 2,5 mètres carrés, 24 heures sur 24. Ils ont eu à se supporter pendant 163 jours de mer.



" Il y a eu des tensions ", rapporte Michèle Lewon-Baetchel. D'où le titre. Mais comment aurait-il pu en être autrement en pareille situation ?



" Tour à tour les membres de l'équipage ont joué un mauvais rôle ." Chacun ayant fort caractère avec sa façon de voir l’aventure, la vie, la relation à l’autre.



L’un était plutôt sage, un autre, mercenaire, s’est vanté d’avoir donné la mort à des gens. " Il y avait en plus un descendant d’une reine des îles Cook avec une certaine éducation, un intellectuel. Enfin, l’un d’eux n’avait jamais navigué ." Les éléments et les événements ont provoqué chez lui des angoisses qu’il a eu du mal à maitriser.



Le Diable s'est invité à bord n'est pas seulement un voyage en mer entre Tahiti et Shanghai, c'est un voyage au cœur des Hommes. " On est confronté aux relents de l’humanité ", résume l’auteure.