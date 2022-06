De Tahiti à Milan

Tahiti, le 11 juin 2022 - La huitième édition de la Tahiti Fashion Week s’est clôturée vendredi à l’interContinental Tahiti. Après trois soirées de défilés, c’est habillées par Olivier Theyskens, le créateur invité cette année, que les candidates au concours Brave Model Management ont défilé pour le dernier passage. Et ce sont Tevai, grande gagnante, Noa et Tiare, également lauréates, qui ont retenu l’attention de l’agence de Milan. Les trois mannequins s’envoleront prochainement pour l’Italie pour réaliser des tests photos. Cette année, un prix "Best New Face"a aussi été remis à Leelou.



Après deux années d’interruption due à la crise sanitaire, la semaine de la mode a tenu toutes ses promesses. L’édition 2022 de la Tahiti Fashion Week, événement annuel créé par Alberto Vivian, s’est clôturée vendredi à l’interContinental Tahiti après trois soirées de défilés des créateurs locaux. La soirée de vendredi s’est achevée avec la collection d’Olivier Theyskens, le créateur invité cette année puis par l’annonce des gagnantes du concours de mannequins Brave Model Management, un moment très attendu par le public.



Trois tickets pour Milan



Après un mois de préparation et trois soirées de défilés, c’est Tevai qui a été désignée grande gagnante par la célèbre agence de mannequins basée à Milan. Noah et Tiare complètent le podium. Les trois jeunes femmes ont remporté un billet d’avion pour l’Italie pour y effectuer des tests photos et peut-être suivre les traces de Heitiarii Wan, mannequin de la Tahiti Fashion Week qui défile et pose désormais pour les plus grandes marques comme Nina Ricci, Giorgio Armani, Versace et bien d’autres.



Pour sélectionner les trois gagnantes de cette année, l’agence Milanaise était représentée par Alessandra Cartanese, directrice de casting, qui explique comment le choix s’est fait : "Nous avons sélectionné les gagnantes entre nous, les membres de l’agence Brave Model et avec Bruno Pauletta, le directeur de l’agence. Cette année, le choix a été très difficile, car elles étaient toutes belles, toutes différentes." Nouveauté cette année, le prix "Best New Face" attribué a Leelou : "Brave a créé un prix spécial pour Leelou, qui est encore trop jeune pour exercer le métier de mannequin, mais elle est le futur, elle a un visage incroyable", précise Alessandra Cartanese.