Davantage d’affichages bilingues dans l’espace public

Tahiti, le 22 juillet 2020 - Le ministère de la Culture, en charge de la promotion des langues polynésiennes a proposé d’augmenter le nombre d’affichages bilingues dans l’espace public.



En français et dans une des langues polynésiennes, les affichages concerneront l’ensemble de l’administration pour les inscriptions et signalétiques dans les jardins et les bâtiments, ainsi que les formulaires à remplir aux guichets et en ligne. À terme, cet affichage bilingue devrait être généralisé pour les signalisations fonctionnelles, comme celles visant la direction du centre-ville, de la mairie, de la gendarmerie, de l’hôpital, etc. dans tous les archipels de la Polynésie française.