Darmanin ira aussi à Wallis-et-Futuna et Vanuatu début mars

Paris, France | AFP | mercredi 07/02/2023 - Gérald Darmanin, qui doit se rendre en Nouvelle-Calédonie du 2 au 8 mars, a ajouté deux étapes à son programme dans le Pacifique avec des déplacements sur les îles Wallis et Futuna et l'archipel de Vanuatu, a-t-on appris mercredi auprès de son entourage.



Le ministre de l'Intérieur ira d'abord le 4 mars à Vanuatu, Etat indépendant depuis 1980, puis à Wallis-et-Futuna, collectivité d'Outre-mer, les 4 et 5 mars, a-t-on précisé de même source.



Les personnalités rencontrées et les thèmes abordés ne sont pas encore arrêtés.



Annick Girardin, alors en charge des Outre-mer, est la dernière ministre à s'être rendue à Wallis-et-Futuna, en mars 2019.



Territoire français d'outre-mer depuis 1961, peuplé de 11.000 habitants, Wallis-et-Futuna est engagé depuis plusieurs années dans une réflexion autour de son statut particulier où le préfet, représentant de l'Etat, fait office d'exécutif.



La semaine dernière, la Cour des comptes a préconisé une réforme statutaire, foncière et fiscale pour y assurer la pérennisation des services publics, faire face au vieillissement de la population et réduire les inégalités.

le Mercredi 8 Février 2023 à 06:22 | Lu 36 fois