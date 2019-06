Carlotta Leon Guerrero, membre des « Ambassadeurs de l’Océan »



« Dans les îles du Pacifique, l'océan est la vie. Pendant des milliers d'années, il a fourni de la nourriture, dicté la météo et servi de système de transport à notre population. Pourtant, en l’espace d’une génération seulement, notre océan est devenu plus chaud, plus acide, plus pollué et de plus en plus vidé de sa vie marine, une combinaison mortelle qui menace la viabilité de nombreuses communautés côtières, voire de nations insulaires. Il est clair que le moment d'agir est venu. Et l’un des meilleurs moyens pour gérer de manière responsable les océans est de préserver intacts certains écosystèmes marins en créant des Aires Marines Protégées. Les scientifiques nous montrent que les grandes zones de protection fonctionnent. Elles protègent les milliers de créatures qui dépendent d'une chaine alimentaire saine. Elles apportent plus de poissons, des poissons plus gros et une biodiversité plus riche que dans les zones non protégées, garantissant ainsi la santé et l'équilibre des écosystèmes. Et surtout, ces zones aident notre océan à renforcer sa résilience face au changement climatique. C’est pour promouvoir ces mesures que j’ai rejoint le groupe des « Ambassadeurs de l’Océan ». Il rassemble plusieurs dirigeants du monde entier engagés pour la création de vastes aires marines protégées. La protection de l'environnement marin n'est pas nouvelle pour les insulaires du Pacifique. Depuis des millénaires, quand nous reconnaissons qu’une zone a été trop exploitées, nous la désignons comme une zone interdite à la pêche jusqu'à ce qu'elle retrouve sa productivité naturelle. En Micronésie, ce concept a plusieurs noms : « mo » aux Îles Marshall, par exemple, et « bul » à Palaos. Bien que les pays créant des grands sanctuaires marins soient de plus en plus nombreux ces dernières années, les avancées sont loin de répondre aux besoins. En tant que société mondiale, nous nous approchons très rapidement d’un choix définitif : protéger une partie de l’océan, cette ressource irremplaçable, ou perdre à jamais les bénéfices qu’il nous fournit. J'espère sincèrement que nous aurons la conscience collective - et la volonté politique - de choisir la bonne voie. »