Dans le sillage des Marquises, Matatiki vise l'Unesco

Tahiti, le 15 décembre 2020 - Incontournable pour prétendre à l’Unesco, l'inscription de l'art graphique du Matatiki à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel illustre une reconnaissance "historique" pour la culture et l'art marquisiens. Portée par l'association Patutiki, la quête du label international s'inscrit dans le sillage du processus déjà engagé pour les Marquises sur l'aspect "matériel".



Sur le bois, la pierre, la nacre, les bambous, le tapa, la peau. "Il y a la face, toujours la face" disait le peintre Paul Gauguin. Ce visage aux yeux immenses, c'est celui du Tiki, d'où son nom : "Matatiki". Élément fondateur de l'identité marquisienne, l'art graphique omniprésent dans l'archipel a reçu un avis favorable au comité du patrimoine culturel immatériel (PCI) français en mars. Une reconnaissance "historique pour la culture marquisienne" commente Teiki Huukena, président de l'association Patutiki, lors d'une conférence de presse aux côtés du Pays, de l'État et de la Codim (communauté de communes des îles Marquises). Car si Patutiki a pu faire aboutir le dossier à grand renfort de recherches –notamment dans le cadre de la production du documentaire éponyme-, c'est aussi grâce au soutien des autorités publiques et à l'accompagnement de son ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu.



"Il était temps" reconnaît Dominique Sorain, le haut-commissaire, saluant "la force d’une culture qui a su traverser les époques et dompter l’histoire (…) malgré les pertes culturelles majeures causées par les interdits du passé." L'ambition d'aujourd'hui sera donc de "veiller à ce que chaque culture (...) puisse assurer les conditions de sa survie et de son constant renouvellement."