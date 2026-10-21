Dans la rue, au Parlement et dans les médias, le climat politique se tend à six mois de la présidentielle

Paris, France, le 28 octobre 2026. Foire d'empoigne au Parlement, de nouvelles manifestations attendues, des médias au coeur de passes d'armes inédites: le climat politique s'est encore tendu à six mois de la présidentielle dans un pays en "ébullition", de l'aveu d'Emmanuel Macron, qui doit s'adresser mercredi soir à la jeunesse.





Le chef de l'Etat sera interviewé à partir de 20H sur le chaîne Youtube HugoDécrypte, un format privilégié par l'Elysée pour ses jeunes audiences, notamment sur la mobilisation lycéenne et sa gestion par l'exécutif.



Durant le Conseil des ministres, le président de la République, qui multiplie les prises de parole depuis dix jours, a appelé mercredi matin à "l'unité" et à "la dignité" après l'attentat "terroriste raciste" perpétré vendredi à Trappes, dans les Yvelines, qui a coûté la vie à Pengo Bossio Wangi, un Français de 26 ans d'origine africaine.



Il a aussi décidé de la tenue prochaine d'un rare "hommage national" pour les victimes, présidé par le Premier ministre Sébastien Lecornu. "Puisse la force de cet hommage de la Nation conduire notre pays à retrouver le chemin de la concorde", l'a aussitôt remercié le maire de Trappes Ali Rabeh.



Car depuis cet attentat qui a aussi fait plusieurs blessés graves, le débat politico-médiatique, déjà conflictuel, s'est envenimé d'un cran supplémentaire, la gauche mais aussi des figures plus centristes reprochant à l'extrême droite, et à certains médias, d'avoir créé un terreau favorable au passage à l'acte.



Des députés écologistes, Benjamin Lucas et Léa Balage, ont ainsi demandé "le retrait des accréditations de CNews à l'Assemblée" pour, affirment-ils, protéger "la démocratie de ceux qui veulent la détruire en saturant l’espace médiatique de haine raciste". Tandis que le Rassemblement national a annoncé mardi des poursuites en diffamation contre le journal Le Monde, qu'il accuse d'avoir propagé une information "mensongère" pour le "salir" en affirmant que des tracts du parti avaient été retrouvés dans la voiture du suspect.



Emmanuel Macron a aussi "insisté sur le fait que la très faible compassion qu'il y a eu dans les heures qui ont suivi était de nature à inquiéter, de même que les tentatives d'instrumentalisation qui ont suivi", a rapporté la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, à l'issue du Conseil des ministres qui a été exclusivement consacré à cet attentat et à la mobilisation lycéenne et citoyenne qui secoue la France depuis un mois.



Le compte-rendu devant la presse de la réunion gouvernementale hebdomadaire a d'ailleurs illustré ce contexte de forte polarisation, avec des échanges très tendus entre la porte-parole et des journalistes classés à gauche.