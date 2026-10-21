Macron, un président semblant démuni face à la crise

"+Comme chef d'État, au fond, deux choses lui manquaient, qu'il fut un chef et qu'il y ait un Etat+", a tonné devant le Sénat le président et candidat des Républicains Bruno Retailleau, en citant le général de Gaulle qui parlait de la faiblesse du dernier président de la Troisième République Albert Lebrun devant la débâcle de 1940.



Drôle de "chorégraphie" qu'a offert le chef de l’État dans la nuit de dimanche à lundi, note aussi un ancien conseiller ministériel. Dans la foulée d'une allocution sur laquelle s'est abattue une pluie de critiques, Emmanuel Macron a fait savoir, nuitamment, que son ministre de l'Intérieur Laurent Nunez avait présenté sa démission... et qu'il l'avait refusée. De quoi donner l'impression que "personne n'est responsable", ajoute le même.



Au final, un élu Horizons se dit "révulsé par ces incantations qui mettent en scène l'impuissance de l'Etat". Emmanuel Macron "ne perçoit pas combien sa parole est démonétisée", ajoute-t-il en décrivant une "ambiance crépusculaire".



"Un gouvernement en état de faiblesse est incapable de dire quoi que ce soit", cingle un responsable du bloc central.



Acculé à répondre à la fois sur l'ordre public et le mouvement social, "c’est compliqué" pour lui, modère-t-il. "Politiquement il est affaibli par ce qui s'est passé samedi, et économiquement il est étranglé par le budget" pour ne pas plomber davantage le déficit.



L'agence de notation Moody's doit abaisser vendredi soir sa note de la dette française, au vu de l'état dégradé des finances publiques.