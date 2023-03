Dans l’univers artistique d’Océane Fouet

TAHITI, le 5 mars 2023 - Tahiti, le 4 mars 2023 - Après avoir longtemps peint dans l’intimité, Océane Fouet expose pour la première fois au grand public son visage artistique. Ses œuvres sont présentées jusqu’au 15 mars à la galerie Walk of arts, quartier du commerce à Papeete.



Elle est thérapeute. Océane Fouet est psychologue de métier, spécialisée en criminologie, violence sexuelles, conjugales…. Elle ressent le besoin de retranscrire à sa manière les maux, les énergies, les combats des victimes et auteurs de violence. Une manière très personnelle qui consiste à peindre et colorer des toiles, mais aussi à les agrémenter de matériaux divers. “ Je réalise des portraits en utilisant diverses techniques artistiques ”, décrit-elle. Les textures sont variées, les détails riches. Ils n’apparaissent, pour certains, qu’à ceux qui prennent le temps de scruter. Ils sont à découvrir en ce moment à la galerie Walk of arts, à Papeete.



Un monde surgit



Océane Fouet utilise de l’huile et de l’acrylique, mais également, du bois, du tissu, de la toile, de la cellophane, du plastique ou des filets d’oignons, … “ Je récolte tout ce qui me tombe sous la main et que j’imagine pouvoir utiliser un jour .” Ensuite, le moment venu, elle fouille dans ce qui semble être une boîte au trésor, elle découpe, colle, pose des éléments variés tout autour des traits déjà figés sur le tableau. Et c’est alors qu’un monde surgit.



Ses toiles sont des concentrés de couleurs et d’énergie, de motifs et de formes qui disent les douleurs, les souffrances mais aussi les combats, la puissance de ceux qui surmontent les chocs de leur vie pour (re)construire leur être. Elles sont “ ce qu’il reste des histoires que j’entends ; elles sont ma façon de voir ”.



Océane Fouet observe avec admiration et au quotidien, une multitude de parcours. Pour autant, les trajectoires ont un point commun. “ Toutes les personnes violentées ou violentes, font preuve d’une remarquable résilience. Elles surmontent les traumatismes. Elles sont dotées d’une très grande force .” Selon elle, la famille, mais aussi les éléments, la nature, la mer sont autant de ressources dans lesquelles les personnes suivies puisent pour s’en sortir. “ Et c’est pour cela qu’il y a tant de couleurs, de fleurs, de feuillages et références à la nature ou à la mer dans mes tableaux .”



Se libérer



Les portraits, ainsi agrémentés, peuvent être inspirés par une ou par plusieurs personnes. Ils sont assortis, pour l’exposition en cours, d’une phrase. Par exemple, Océane Fouet a repris ces mots de Hautiare : “ Toutes les fleurs se flânent pour laisser la place aux suivantes. ” L’artiste a à cœur de lever des tabous, d’inciter à la prise de parole, d’encourager le plus grand nombre à se libérer.



Son art est resté confidentiel pendant de nombreuses années. “ Seul un cercle très proche d’amis et membres de ma famille savait que je peignais ”, raconte Océane Fouet. Des rencontres, décisives, l’ont amenée à dire et montrer. Elle a présenté ses œuvres pour la toute première fois en juillet 2022 chez Art’griculture. Les tableaux étaient légendés de textes d’un certain volume.



Le public a été touché. “ Une personne, devant un tableau et son texte, a fondu en larmes ”, rapporte Océane Fouet qui sur le coup a été troublée : “ Je me suis dit que ce que j’avais fait n’était pas bien, que je n’aurais jamais dû écrire le texte qui venait d’être lu .” Finalement, la personne touchée, une fois remise de ses émotions a dit : “ Merci, je peux mettre des mots sur mes souffrances. Je suis prête à parler. ” Un autre visiteur a exprimé son impossibilité de lire les textes, en raison de l’émotion qu’ils suscitaient. C’est tout ce que l’artiste espérait. “ Je veux montrer et faire comprendre que l’on n’est pas seul, que l’on n’est pas isolé et que des solutions existent .”



L’exposition en cours à la galerie du quartier du commerce a été inaugurée jeudi soir, elle dure jusqu’au 15 mars.





Walk of arts, 2 ans, voit plus grand



Walk of arts est née il y a bientôt 2 ans au quartier du commerce à Papeete. Elle a officiellement ouvert ses portes en avril 2021. L’objectif de cette galerie est toujours de “ représenter les artistes locaux contemporains ” mais aussi de jouer le rôle de “ passeur entre collectionneurs ”. Elle vend des œuvres originales, des reproductions et affiches, crée des événements. Elle vient d’ouvrir une salle d’exposition attenante à l’espace d’origine d’une quarantaine de mètres carrés.



Pratique



Jusqu’au 15 mars à la galerie Walk of arts, quartier du commerce à Papeete.

Horaires : du lundi au mardi de 9 heures à 17h30. Le samedi de 8 heures à 14 heures.

Entrée libre.



Rédigé par Delphine Barrais le Dimanche 5 Mars 2023