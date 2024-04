Danemark: les pompiers à l'oeuvre pour éteindre l'incendie de l'ancienne Bourse

Copenhague, Danemark | AFP | mercredi 17/04/2024 - Les pompiers ont travaillé toute la nuit pour éteindre l'incendie qui a embrasé mardi l'emblématique ancienne Bourse de Copenhague et prévoient encore de rester sur place 24 heures, ont-ils annoncé mercredi.



La moitié du bâtiment datant du XVIIème siècle a été brûlée et la flèche haute de 54 mètres s'est écroulée dans les flammes mardi matin mais les secours ont annoncé en fin d'après-midi que le sinistre était sous contrôle.



Le feu n'était cependant toujours pas éteint mercredi matin dans la partie qui a été ravagée par les flammes.



"Ce matin, nous sommes toujours en train d'éteindre le feu dans la partie incendiée où il ne reste que les murs extérieurs", ont indiqué les services de secours sur X.



"Dans le même temps, nous travaillons avec des entrepreneurs pour assurer la stabilité des murs", ajoutent-ils.



Une quarantaine de conteneurs, mesurant chacun 12 mètres de long, sont placés le long des murs extérieurs de la partie incendiée pour soutenir ces murs, a expliqué Frank Trier Mikkelsen, un porte-parole des secours à l'agence Ritzau.



Les pompiers surveillent également la partie restée intacte du bâtiment.



"Dans la partie que nous avons réussi à sauver des flammes, nous avons encore des équipes qui veillent à ce que les flammes ne reprennent pas. Nous nous attendons à ce que les efforts de lutte contre les incendies se poursuivent au cours des prochaines 24 heures", expliquent-ils.



Plusieurs mois d'enquête



L'incendie s'est déclaré pour une raison encore inconnue sous le toit et les enquêteurs de la police n'ont pas encore pu accéder au site.



"Il faudra peut-être plusieurs mois avant d'obtenir des réponses" sur les causes de l'incendie, a indiqué la police danoise dans un communiqué.



"Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'examiner Børsen lui-même et de mener les enquêtes techniques sur l'incendie", a précisé un responsable de la police chargé de l'enquête, Brian Belling cité dans ce communiqué.



Edifice incontournable de Copenhague, la vieille Bourse abrite aussi une vaste collection d'œuvres d'art dont plusieurs centaines ont été mises en sécurité.



Lueur d'espoir pour les habitants de la ville, le sommet de la flèche - une spirale de quelques dizaines de centimètres - a été retrouvé intact écrit Brian Mikkelsen, directeur général de la Chambre de commerce danoise, sur X, photo à l'appui. La Chambre de commerce était l'occupant des lieux.



La flèche est particulièrement originale car entourée de quatre dragons dont les queues s'enroulent en spirale et sont surmontées de trois boules et trois couronnes symbolisant les trois monarchies nordiques (Danemark, Norvège, Suède).



Commandée par le roi Christian IV, la Bourse de Copenhague a été construite entre 1619 et 1640, constituant l'un des édifices les plus anciens de la ville.