Danemark : le tueur du sous-marin arrêté après une évasion

Copenhague, Danemark | AFP | mardi 20/10/2020 - Le Danois Peter Madsen, condamné à la perpétuité pour le meurtre de la journaliste suédoise Kim Wall dans un sous-marin artisanal, a été arrêté mardi près de Copenhague après être parvenu à brièvement s'échapper de sa prison.



Dans un premier temps cerné et tenu en joue par la police aux abords de la prison d'Albertslund dans la banlieue de Copenhague, le prisonnier a été finalement arrêté et "évacué des lieux" à la mi-journée, a annoncé la police danoise sur Twitter.



La police avait auparavant confirmé à l'AFP sa brève tentative d'évasion, entamée dans la matinée, qui l'a mené jusqu'à quelques centaines de mètres du centre pénitentiaire où il purge sa peine.



Une conférence de presse doit débuter à 15H30 heure locale (13H30 GMT).



D'après la presse locale, Peter Madsen a menacé le personnel pénitentiaire avec un objet ressemblant à un pistolet et pris un otage -une psychologue de la prison- pour faciliter son évasion.



Selon des témoins cités par les médias, il conduisait une camionnette blanche lorsqu'il a été retrouvé par la police, à moins d'un kilomètre de la prison.



Il n'a toutefois pas été immédiatement arrêté : avant son interpellation, il est longtemps resté assis dans l'herbe et adossé à une rangée d'arbres, cerné par deux policiers allongés sur le sol, armes pointées sur lui, peut-on voir sur les images diffusées par les médias.



Une prudence qui s'explique par le fait qu'il affirmait avoir une bombe, ont dit les policiers.



Affaire unique



Peter Madsen est emprisonné à Herstedvester, un centre qui propose aux détenus des soins psychiatriques.



Le 10 août 2017, cet inventeur aujourd'hui âgé de 49 ans, avait embarqué au large de Copenhague dans son sous-marin artisanal la journaliste Kim Wall, 30 ans, qui projetait d'écrire un reportage sur ses aventures.



Elle avait été portée disparue dans la nuit par son compagnon et son corps avait ensuite été retrouvé en mer, démembré.



Pour les légistes, la jeune femme est "probablement" morte à la suite d'un égorgement ou d'un étouffement, après avoir subi de nombreux sévices, mais les causes de sa mort n'ont pu être établies avec certitude.



Au cours de son procès, Peter Madsen avait reconnu avoir découpé le corps sans vie de la jeune femme avant de le jeter dans la Baltique mais avait maintenu que sa mort était accidentelle.



Il a d'abord affirmé que Kim Wall avait reçu le panneau de l'écoutille sur la tête, avant de se tuer en chutant au fond du sous-marin, puis il a raconté qu'elle avait péri asphyxiée par des gaz d'échappement au cours d'une dépressurisation de l'habitacle.



Le mois dernier, il a toutefois reconnu pour la première fois sa culpabilité dans un documentaire diffusé par la télévision danoise.



"Il n'y a qu'un coupable et c'est moi", avait-il déclaré. Dans le documentaire, Peter Madsen parle désormais d'une conversation pendant laquelle Kim Wall "ébranle des choses" et admet que cela a débouché sur sa mort.



Au cours de son procès, l'expertise psychiatrique a montré que l'accusé est "un menteur pathologique" et "un danger pour autrui".



L'affaire, unique dans les annales judiciaires du Danemark, a connu un retentissement médiatique sans précédent dans ce royaume mais aussi à l'étranger.



Elle devrait faire l'objet d'une série télévisée se focalisant sur la complexité de l'enquête. Peter Madsen n'y sera pas représenté.