"Dance in Paradise" séduit l'Amérique

TAHITI, le 24 janvier 2020 - La série de clips vidéo Dance in Paradise prend ses marques sur le continent américain. L’un des épisodes de la première saison a été sélectionné dans trois festivals à New York, dans l’Utah et à Toronto. L’occasion de tisser des liens pour donner de l’envergure au projet.



L’année démarre fort pour Dance in Paradise. La série de clips vidéo a été remarquée aux États-Unis et au Canada. " J’ai fait des inscriptions dans différents festivals de courts-métrages de danse, l’épisode qu’on a soumis a été sélectionné dans trois d’entre eux ", indique le réalisateur, Nyko PK16.



Le premier festival est le Versatility Dance Festival de New York dont les résultats ont été annoncés le 10 janvier. Le deuxième est l’Utah Dance Film festival qui aura lieu le 21 février et le troisième le FEEDBACK Experimental Dance & Music Film Festival de Toronto, prévu le 28 mai.



Dance in Paradise est une série de clips mettant à l’honneur la danse polynésienne. Ce projet est porté par Nyko PK16, Hugues Damesin qui compose la musique et Tuarii Tracqui qui réalise les chorégraphies. Il est aussi danseur dans le projet. Le premier épisode a été diffusé en juin 2018. La première saison compte douze épisodes de trois minutes. L’épisode sélectionné, le numéro 8, a été tourné à Paris, dans un appartement, et raconte la dernière danse de deux personnes dont l’une est polynésienne. " C’est celui qui fait l’unanimité ", justifie Nyko PK 16.



Pour l’instant, Dance in Paradise n’a pas remporté de prix. Mais le réalisateur se réjouit des premières sélections. Il en espère d’autres. " C’était un objectif personnel, une résolution pour cette année. Le cinéma américain m’a toujours beaucoup plu, j’ai toujours eu envie de faire des films et des documentaires là-bas. "



Nyko PK16 se rendra dans l’Utah et à Toronto car il espère pouvoir rencontrer d’autres réalisateurs, mais aussi des chaînes de télévision, des danseurs et chorégraphes. Dance in Paradise est amené à évoluer.



Une société est en cours de constitution et des projets de courts-métrages, de documentaires, de dessins animés sur le ‘ori tahiti en particulier et la danse en général fleurissent. La participation aux festivals va apporter à l’aventure plus de crédibilité vis-à-vis des producteurs et sans doute faciliter la réalisation de tous ces projets.