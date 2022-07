Damien Troquenet champion de Polynésie du 10 km sur route

Tahiti, le 3 juillet 2022 - La zone industrielle de la Punaruu a servi de théâtre, samedi, au Championnat de Polynésie du 10 km sur route. Damien Troquenet s’y est imposé en 33’ 39’’ devant Benoît Valadier et Franck Breton. Elodie Touffet décroche de son côté le titre chez les dames.



Les pratiquants de course à pied sur route étaient conviés samedi en fin d’après-midi à participer aux Championnats de Polynésie du 10 km organisés à la Punaruu. Départ et arrivée étaient fixés au stade de la Punaruu ainsi que les passages à chaque tour, le parcours s’étalant sur quatre tours de 2,5 km au cœur de la zone industrielle. La participation a été relativement importante avec 77 coureurs massés sur la ligne de départ à 17 heures, au moment où le starter a lancé l’épreuve.



En l’absence de Benjamin Zorgnotti, quadruple médaillé d’or (entre triathlon et athlétisme) des récents Mini-Jeux des Îles Mariannes, Damien Troquenet, médaillé d’argent sur le semi-marathon des Mini Jeux faisait figure de grand favori pour succéder à Sylvain Blachier, le lauréat sur la distance en 2021 et également absent samedi. Benoît Valadier détenteur du titre du 10 000 mètres sur piste au mois de mai apparaissait comme le principal adversaire de Damien Troquenet. Mais ce dernier n’a pas laissé pas longtemps planer le suspense en s’imposant en tête de course dès les premiers hectomètres et creusant régulièrement l’écart au fil des kilomètres. Le sociétaire du VSOP Moz a parcouru toute la distance en solitaire et franchi la ligne d’arrivée en vainqueur et dans un chrono de 33’ 39’’.



Les pronostics sont respectés, Benoît Valadier prenant logiquement la 2e place en 34’ 00’’, Franck Breton complétant le podium scratch et messieurs en 34’ 59’’. Plus indécise fut la course féminine pour l’obtention du titre de championne de Polynésie. Mais Élodie Touffet, qui avait décroché le trophée du 10 000 mètres sur piste, a réalisé le doublé en devançant Océane Tanguy de trois petites secondes.

Une saison porteuse d’espoirs Trois courses sur route sont encore au programme de l’actuelle saison, avec un prochain rendez-vous le 13 août dans le cadre de la course ACE de Arue. Suivront des épreuves les 20 et 28 août au terme desquelles seront connus les lauréats du Top 10 Running dont le classement est déterminé par addition de points sur l’ensemble des courses de fond de la saison. Benjamin Zorgnotti et Élodie Touffet en sont actuellement les leaders.



Le calendrier local sur piste est en revanche terminé au terme d’une saison qui fait naitre des espoirs pour l’avenir de l’athlétisme local comme nous l’a confirmé Moana Kervella membre du bureau directeur de la fédération d’athlétisme : “C’est une bonne saison de reprise après ce que l’on a vécu avec la crise sanitaire. On mise sur les jeunes pour bien relancer la dynamique et déjà préparer les Jeux de 2027 à Tahiti. Satisfaction aussi quant au bilan des Mini-Jeux où on a obtenu le maximum de podiums que l’on espérait avec 11 médailles au total dont trois en or pour onze sélectionnés. Les athlètes aguerris ont bien tenu leur rôle et les jeunes ont également été à la hauteur et ont emmagasiné de l’expérience pour l’avenir. Après quelques années au creux de la vague, on a le sentiment qu’il y a une bonne relance par les jeunes et c’est porteur d’espoir pour l’avenir”.



On en attend confirmation de la sélection minime tahitienne lors des épreuves nationales, en Bretagne. Elle sera composée d’une quinzaine d’athlètes. Trois d’entre eux étaient en lice ce week-end à la finale des Pointes d’or à Saint-Renan. Les jeunes tahitiens doivent ensuite rejoindre Angers où se déroulera la Coupe nationale des minimes le 14 juillet.

Résultats Top 20 1. Damien Troquenet VSOP Moz 33’ 39’’ 2. Benoît Valadier Central 34’ 00’’ 3. Franck Breton NL 34’ 55’’ 4. Teva Poulain Ace Arue 36’ 00’’ 5. Matteo Nicolas Central 37’ 02’’ 6. Fulbert Gara NL 37’ 49’’ 7. Olivier Planques NL 38’ 03’’ 8. Clément Boinot Central 38’ 23’’ 9. Antoine Launay CSA 35RI 38’ 26’’ 10. Rainui Taarea ADAT 39’ 12’’ 11. Pierre Lauret ATN Running 39’ 19’’ 12. Franck Soulon Central 40’ 53’’ 13. Antoine Estival NL 41’ 00’’ 14. Vetea Papa Punaruu 41’ 31’’ 15. Roger Kong Yek BDT 41’ 37’’ 16. élodie Touffet Central 41’ 37’’ 1re femme 17. Océane Tanguy ASCEP 41’ 40’’ 2è femme 18. Serge Dunoyer NL 42’ 02’’ 19. Arnaud Rupert Punaruu 42’ 21’’ 20. Valentin Kok Tam Tefana 42’ 30’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 3 Juillet 2022 à 19:08 | Lu 310 fois