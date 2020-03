Damas devant la surprise Nicole à Mahina

Damas Teuira a exprimé sa satisfaction samedi soir au micro de nos confrères de Tntv : « Nous sommes effectivement très satisfaits. On s’y attendait et l’on espérait faire un peu plus mais bon, faire ce chiffre au premier tour, c’est déjà excellent et c’est de bon augure pour le second tour. Pour ce second tour, nous allons rester fair-play et confiants et nous allons continuer à y croire car il ne faut pas empêcher la vie démocratique. Nous n’allons pas changer, nous allons continuer dans notre lancée. J’ai cru comprendre que des listes allaient nous soutenir mais il n’y a encore rien d’affirmé. »