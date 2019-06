Damas Teuira se lance pour les municipales à Mahina

MAHINA, le 20 juin 2019 - "Mahina i mua, ia hotu" est le nom du nouveau parti politique de Damas Teuira. Avec quelques élus du conseil municipal et six de ses adjoints, le maire de Mahina est candidat à sa propre succession. Il tire un bilan positif des finances de la commune depuis qu'il est en place.



Damas Teuira est candidat à sa propre succession. L'actuel tāvana de Mahina se lance dans l'arène avec six de ses adjoints et quelques élus du conseil municipal.



Pour ces prochaines échéances électorales, Damas Teuira se présentera sous la bannière de "Mahina i mua, ia hotu" (Mahina en avant pour un développement réfléchi et durable). "J'ai décidé de me lever parce qu'il y a des élus qui me l'ont demandé, ainsi qu'une bonne partie des salariés. En décembre, j'étais à deux doigts de tout arrêter" , explique le premier magistrat de Mahina.



Au mois de décembre, Damas Teuira s'est senti trahi après l'annonce de Patrice Jamet de courir pour les prochaines municipales. "Ce n'est pas Patrice, le problème, ce sont les gens qui l'entourent. L'annonce de sa décision m'a beaucoup affecté. J'ai quitté le territoire pendant deux semaines et à mon retour, j'ai eu la bonne surprise de retrouver un collectif de salariés qui s'est réuni avec une quarantaine de noms. Ils ont fait tout le boulot à ma place. Ensuite, les élus sont venus se greffer et c'est comme cela, que c'est parti. Quand tu as un groupe qui est derrière pour t'épauler, tu ne peux que dire oui. Aujourd'hui, je suis serein et confiant" , déclare Damas Teuira.



À ses côtés dans cette bataille, Frédéric Fritch dit Gougou, celui qui voulait prendre la place de Patrice Jamet en 2015. "On travaille avec Damas depuis que Patrice Jamet l'a nommé à cette place, en 2015. Aujourd'hui, il y a encore du travail à faire. Il faut que l'on continue, on ne va pas mettre de nouvelles personnes. Trois ans plus tard, on va dire que je suis satisfait de cette collaboration et les finances vont mieux" , explique Gougou Fritch.



Autres personnalités à avoir rejoint le navire du tāvana de Mahina, "Antonio Perez" et Lucie Lucas, élue Tahoeraa au sein du conseil municipal. "L'année dernière, j'avais l'intention de ne pas renouveler mon mandat. Et lorsque Damas m'a demandé de le suivre, j'ai accepté. J'ai vu en lui ce jeune qui voulait porter sa commune et je suis en phase avec cette vision. Pour le Tahoeraa, je ne sais pas ce qu'il va se passer. J'ai décidé de me mettre de côté et de soutenir et porter Mahina avec tāvana. Là, où tāvana sera, je serai derrière lui" , indique Lucie Lucas.



Pour l'heure, la composition de ce nouveau parti n'est pas terminée, mais Damas Teuira se dit serein pour la suite de cette nouvelle aventure. Côté investiture du Tapura, le tāvana de Mahina espère l'obtenir, certes, son électorat pourrait prendre un bel élan avec le soutien de la majorité présidentielle. Gougou, lui, garde les pieds sur terre : "Normalement, le Tapura ne soutiendra aucune liste communale, c'est à nous de gagner. Après, on rejoindra le Tapura pour que la commune avance, on n'a pas le choix."



Maintenant que l'annonce est officielle, Damas Teuira et son équipe commenceront dans les prochains jours à arpenter les quartiers de Mahina. Les municipales se tiendront en mars 2020.