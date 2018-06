DK revendique les pannes internet de ce week-end

PAPEETE, le 25 juin 2018 - Le hacker polynésien surnommé "DK" repasse à l'attaque. Ce dimanche à 14h51, il nous envoyait un message sur notre page Facebook assurant "J’attaque une range et toutes le network tombe", accompagné de la photo ci-contre.



Et effectivement, une source au cœur de l'infrastructure internet locale nous confirme que le réseau était en panne dimanche après-midi pendant près de 20 minutes à partir de 14h30, juste avant notre réception de ce message. Une seconde panne a eu lieu hier soir à 18h, et de nouvelles coupures se faisaient sentir ce lundi.



A noter que si la photo ci-contre tend à montrer que DK est basé en Polynésie, notre source nous assure qu'il "pourrait s'agir d'un log enregistré depuis n'importe où dans le monde et affiché sur un terminal". Donc la nationalité de DK n'est toujours pas établie avec certitude. À noter que l'OPT a porté plainte contre X pour ces attaques et que les autorités mènent l'enquête.



Nous ne savons pas si c'est lié à cette nouvelle attaque, mais de nombreux internautes se plaignent cet après-midi de difficultés à utiliser l'application Facebook Messenger, le logiciel de discussion instantanée le plus utilisé en Polynésie. C'est généralement le symptôme de nombreuses petites coupures du réseau.



Tahiti Infos attaqué par DK