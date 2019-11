DJ Fred, le procès de la cyber pédopornographie

PAPEETE, le 5 novembre 2019 - Le procès de Wilfrid Atapo, dit dj Fred, a débuté mardi devant le tribunal correctionnel de Papeete. En ce premier jour d’audience, l’homme, auquel il est reproché d’avoir fait chanter des mineurs parfois très jeunes à l’aide d’images à caractère pédopornographique, a reconnu les faits particulièrement sordides qui lui sont reprochés. Jugé en état de récidive légale, il encourt 20 ans de prison.



En ce premier jour du procès de Wilfrid Atapo, le président du tribunal correctionnel de Papeete a évoqué un dossier “hors-norme” en raison du “nombre de victimes” –une “centaine de mineurs” – ainsi que de la personnalité du prévenu, un homme doué de “fines connaissances en informatique” qui lui ont permis d’obtenir un “mode opératoire rôdé” . Le magistrat a rappelé que ce dossier devait également interroger les adultes sur le rapport que leurs enfants ont avec les réseaux sociaux.



Wilfrid Atapo, bien connu dans le monde de la nuit sous le nom de DJ Fred, comparaît depuis hier devant le tribunal correctionnel pour répondre de neuf infractions ayant fait des dizaines de victimes mineures. Entre 2013 et 2017, ce père de deux enfants, particulièrement doué en informatique, avait utilisé un site de phishing (hameçonnage) afin d’usurper les identifiants et les mots de passe de comptes Facebook qu’il utilisait ensuite pour entrer en contact avec des garçons et filles mineurs. Ils s’adressaient à ces derniers en leur demandant des photos à caractère sexuel et s’en servait ensuite pour les faire chanter. Lors d’une perquisition effectuée à son domicile, les enquêteurs avaient mis la main sur un important matériel informatique dont dix disques durs externes dans lesquels se trouvaient notamment des centaines d’images de mineurs dans des positions pornographiques.