DJ Éric Kaufmann, vivre et laisser sourire

PAPEETE, le 5 novembre 2019 - Le Dj, compositeur et producteur Éric Kaufmann a embrasé les plus fameuses pistes de danse de la planète : Paris, New York, Saint-Barth, Saint-Tropez ou Marrakech. Il propose une nouvelle soirée en Polynésie ce vendredi. Au menu : deep house, disco et funk.



“ Ce qui me plaît quand je mixe ? Que les gens aient du plaisir, ensuite les échanges vont tout seul. De l’énergie et de la bonne humeur circulent. Quand les gens ont la banane, j’ai tout gagné ”, résume Éric Kaufmann.



Il est DJ et, depuis 30 ans, il fait danser les clubbers aux quatre coins de la planète. Il a travaillé au Club Med dès 1985, a assuré pendant dix ans l’animation des soirées Disco du Queen (les Disco Inferno), l’une des plus fameuses boîtes de Paris.



Reconnu pour ses sets “ branchés et festifs ”, Éric Kaufmann s’est aussi produit à New York, Saint-Barth, Saint-Tropez ou Marrakech.



De passage en Polynésie pour quelques mois, il a déjà proposé une soirée à Moorea le 4 octobre dernier, baptisée Disco Fever. À Tahiti, l’événement Be Smile qui aura lieu vendredi sera plus varié du point de vu musical avec du disco toujours mais aussi de la deep house et du funk.



À l'origine était le jazz, à Montreux



Sa passion pour la musique a démarré tôt. “ Mon père m’a emmené très jeune au festival de jazz de Montreux. Il était journaliste et j’ai pu, grâce à lui, faire de belles rencontres : Ray Charles, Cool and the Gang, Carlos Santana… ”



Il a eu rapidement envie de jouer dans les clubs ce qu’il entendait en concert. À 14 ans, il a composé ses premiers morceaux. Il s’est intéressé en parallèle à tout l’aspect technique de la composition, à l’installation sur scène, à la sonorisation. Aussi a-t-il développé de multiples connaissances qui, sur scène, font la différence car elles se mettent au service de son art.



Par exemple, en 1988, au Midnight Express à Paris, il est l’un des premiers DJ à mélanger les sons house et disco en couplant aux vinyles des instruments électroniques : échantillonneurs, boîtes à rythmes, clavier…



Il a par ailleurs pris des cours d’harmonie dans un conservatoire de musique “ pour apprendre à mieux communiquer avec les musiciens ”, précise-t-il.



Son talent et sa créativité, depuis, n’ont pas cessé de séduire publics et artistes du monde entier. Pour en profiter, rendez-vous à La Plage à Punaauia vendredi soir.