DJ Dzer s'en est allé à l'âge de 22 ans

Tahiti, le 23 novembre 2022 – DJ Dzer, figure locale de la musique électro, est décédé ce mercredi des suites d'un cancer des os, à l'âge de 22 ans. Le jeune homme était l'un des pionniers de la musique mixant le rap local et le “deck”. Il avait notamment assuré la première partie de Big Flo et Oli, lors de leur venue à Tahiti en 2019.



Une figure dans le monde des DJ locaux est décédée ce mercredi matin à l’âge de 22 ans des suites d'un cancer. En août dernier, Heitinihau Tetauru alias Dzer avait annoncé à sa communauté qu’il était atteint d’une forme de cancer des os appelée le Sarcome Ewing. Le jeune homme faisait partie, avec Tommy Driker, des pionniers du style de musique qui séduit aujourd’hui la nouvelle génération, mixant le rap local et le “deck” (mélange de reggaeton et d'électro). Il a commencé à mixer en février 2014, à l’âge de 14 ans, en reprenant des musiques originales auxquelles il ajoutait des sons avant de se lancer dans des productions originales et dans le rap. Il a ensuite intégré le Driker System (groupe de DJ) et a commencé à être sollicité par les bars et boîtes de nuit pour des animations de soirées fin 2018. Il est monté sur scène pour la première fois au Madeson Music Festival en 2019 et s’est également produit en première partie du concert de Big Flo et Oli la même année. Sa carrière a ensuite été propulsée et il a commencé à enchaîner les animations en boîtes de nuit ou lors de festivals de musique. Il s’est également produit en Nouvelle-Calédonie en compagnie de DJ Styx. Sur la plateforme SoundCloud sur laquelle il publiait ses morceaux, il était suivi par une communauté de 38 900 abonnés.



Depuis l’annonce de son décès, les messages, photos et vidéos d’hommage ont défilé sur les réseaux sociaux. Sa famille, ses amis et les gérants de boîtes dans lesquelles il s’est produit pleurent tous sa disparition. Il aura marqué les esprits avec sa musique. Une première veillée est prévue ce jeudi soir, avec exclusivement sa famille et ses amis proches.