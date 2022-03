D’jal veut "mettre le feu"

De nombreuses personnes autour de moi, qui me connaissaient, m’ont dit : 'C’est dommage que tu ne parles pas assez de toi !' Ils me considèrent comme quelqu’un d’humain, d’entier. Je prenais conscience du sens de la vie. Quand ça arrive, on voit partir des gens qu’on aime, qu’on a aimé. Alors je me suis demandé comment faire rire avec ces sujets difficiles, comment faire rire avec des choses qui me touchent, être positif. Cela a été un véritable challenge.

De mon quartier, celui où j’ai grandi, c’était les Nations-Unis (rire). Il y avait beaucoup d’étrangers. J’ai grandi en mangeant du mafé, des nems, du bacalhau. Pour moi, cela a été une période en or. Il n’y avait pas d’a priori sur les religions ou sur la couleur de peau. Je ne dis pas qu’il n’y avait jamais aucun souci, mais on vivait ensemble et cela se perd. Cette question, d’ailleurs, me tient à cœur. On vit une étrange période avec les réseaux sociaux. Avant, pour se faire entendre quand on était mécontent ou que l’on souhaitait défendre une cause, tout le monde se levait, on manifestait, on criait dans la rue. Maintenant il n’y a plus que des micro-communautés qui réagissent sur les réseaux, ce qui nous divise. On est tous apparemment connectés, mais finalement tous déconnectés de la réalité et de la sociabilisassions. Je ne veux pas dire que c’était mieux avant, mais des valeurs se perdent et cela rend triste

Les rencontres avec les gens qui me poussent à monter sur scène, car cela ne vient pas de moi, et une rencontre avec un mec qui s’appelle Jamel Debbouze, qui croit en moi et qui m’invite à faire la première partie de l’un de ses spectacles. La vie est faite de rencontres. Il y a aussi beaucoup de travail, des échecs, mais j’aime à dire que c’est grâce aux gens et au public que je suis là

Je suis en effet engagé dans diverses fondations en France et à l’étranger. Je suis des enfants malades dans les hôpitaux, des personnes atteintes de myopathies qui ont changé ma vie ! Cela a toujours été comme ça. Pour moi, c’est naturel de venir en aide aux personnes démunies, en situation difficile... C’est un hommage à mes parents, des amis de la famille me disaient quand j’étais petit : 'C’est formidable. Chez toi, il y a toujours une chambre pour les autres !' Je ne comprenais pas tout, mais il y a en effet toujours eu des étrangers : antillais, Kabyle, Portugais. Ma mère me faisait croire qu’ils étaient de la famille. Ils ont toujours eu la main sur le cœur, très accueillant, c’est le plus bel héritage qu’ils me laissent.