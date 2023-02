D'autres restes humains retrouvés dans le parc des Buttes-Chaumont

Paris, France | AFP | mardi 14/02/2023 - D'autres restes de corps humain, dont une tête, ont été retrouvés mardi dans le parc parisien des Buttes-Chaumont, au lendemain de la découverte d'une partie du corps d'une femme dans un sac, a-t-on appris de source proche de l'enquête, confirmée par le parquet de Paris.



Les enquêteurs ont fait cette découverte en "milieu de matinée", lors d'un "ratissage", une fouille approfondie du parc, a précisé cette source, confirmant une information de BFMTV.



"L'identification est en cours", a ajouté le parquet.



Lundi vers 14H30, ce sont des agents municipaux des parcs et jardins qui avaient découvert les premiers restes. Ils avaient vu, sous un tas de déchets verts, un sac plastique contenant le bassin et les cuisses d'une femme. Elle était encore habillée d'un "jean bleu" comportant une "décoration florale" au niveau de la cuisse, a précisé mardi une source policière.



Le parc, lieu très fréquenté du nord-est parisien, avait été évacué et fermé au public lundi. Il l'était toujours mardi matin, pour permettre le ratissage.



Une enquête a été ouverte pour assassinat et les investigations ont été confiées à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne.



Les morceaux de corps doivent désormais être autopsiés, selon la source proche de l'enquête.



Aucun élément ne permettait lundi de dater la mort de la victime, avait précisé le parquet de Paris.