D'autres préavis de grève dans l'hôtellerie à Moorea

Tahiti, le 21 novembre 2019 - Alors que la grève est effective depuis deux jours à l'InterContinental Moorea, la confédération syndicale O Oe To Oe Rima a déposé mercredi des préavis de grève dans trois autres hôtels de Moorea : le Sofitel, le Manava et le Hilton.



La grève est effective depuis deux jours à l'InterContinental Moorea. Le mouvement social mené par la confédération syndicale O Oe To Oe Rima estsuivi, selon la direction de l'hôtel, par une quarantaine de salariés. Les négociations entre les parties étaient toujours au point mort ce jeudi.



Rappelons que la confédération syndicale exige notamment la réintégration des quatre ex-employés du resort licenciés en septembre dernier, après le classement sans suite de l'enquête au pénale pour "viol" les concernant. "La direction avait promis de les réintégrer s'ils étaient blanchis au cours de l'enquête. Et c'est le cas. Nous demandons juste qu'ils tiennent parole", insiste Tunia Terevaura, délégué syndical O Oe To Oe Rima.