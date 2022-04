D’Jal, "touché au cœur" va "tout donner"

TAHITI, le 4 avril 2022 - Ému par l’accueil qui lui a été réservé lors de son arrivée sur le territoire ce lundi matin, D’Jal promet de donner le meilleur lors de ses deux représentations qui auront lieu les 7 et 8 avril au grand théâtre de la maison de la Culture.



" J’ai fait beaucoup d’endroits dans le monde, je suis allé sur tous les continents, mais jamais je n’ai eu un accueil comme celui-là. Si je ne m’étais pas retenu, j’aurais pleuré ." L’humoriste D’Jal est arrivé ce lundi matin à Tahiti. " Mon ascenseur émotionnel est monté très haut, c’était beau. Je n’ai pas de mot pour décrire ce que j’ai vécu. J’ai été touché au cœur." Pour D’Jal, venir jouer en Polynésie est "un cadeau" et "un privilège ".



"J’ai déjà repéré des choses"



Fort de ces premiers instants, il promet de " tout donner ". Les représentations vont être des " explosions " dont " Tahiti se souviendra ". Connu pour sa générosité, il donne sans limite, " mais aussi pour qu’on me dise un jour : ' D’Jal, il faut que tu reviennes ! '" Il va tout faire pour se " faire adopter ".



Depuis son départ de Paris, il explique que sa " créativité s’est déjà mise à fonctionner ". Il aime adapter ses spectacles, les ajuster en fonction de l’environnement dans lequel il les joue. " J’ai déjà repéré des choses ", assure-t-il. Il va essayer de surprendre le public en allant chercher des informations, en allant à la rencontre des gens et en travaillant, inlassablement. S’il se permet parfois quelques improvisations sur scène, il sait que les efforts fournis en amont, l’écriture sont indispensables. " Ce sont des branches sur lesquelles tu peux compter ."



À cœur ouvert



Le spectacle de D’Jal s’intitule À cœur ouvert. L’artiste se livre (lire aussi l’encadré). " Vous allez découvrir qui je suis ", décrit-il. Il s’agit d’un spectacle " humaniste ", qui parle " de mes faiblesses et de mes travers ". Il délivre par ailleurs des messages qui lui sont chers. Il est notamment question de famille, de parents, de transmission. " Tu peux avoir fait le tour de la terre, être le plus riche ; sans famille ni proche, selon moi, tu ne peux pas être heureux ".



Le spectacle est un hommage à ses parents. Des amis de la famille lui répétaient souvent : " C’est formidable. Chez toi, il y a toujours une chambre pour les autres ! " Pour D’Jal, la situation était naturelle. " Je ne comprenais pas tout, mais mes parents ont toujours hébergé du monde : Antillais, Kabyle, Portugais. Ils ont toujours eu la main sur le cœur, très accueillant, c’est le plus bel héritage qu’ils me laissent ."



D’Jal donne rendez-vous au public polynésien cette fin de semaine. Il apprécie tout particulièrement " les gens simples qui viennent avec le cœur ouvert ", avec la seule envie de rire, de partager, de passer un bon moment. Si l’humoriste aime être sur scène car " pendant une heure, tu es le plus aimé et le plus regardé ", ce qui lui importe en réalité c’est d’amuser et de " toucher " son public. " Et pour ça, je vais mettre le paquet ."



D’Jal à "cœur ouvert"



Le spectacle de D’jal permet au spectateur de découvrir l’humain qui se cache derrière l’artiste. L’humoriste se livre. Il aborde notamment des moments difficiles comme le cancer de sa mère ou encore des tranches de vie comme son travail auprès des myopathes. De nature timide, l’artiste revendique son besoin de parler sans tabou de ce qui fait de lui l’homme qu’il est aujourd’hui. La mixité de la France qui était son thème de prédilection sur le premier spectacle est toujours un fil conducteur. Il revient sur les notions de vivre-ensemble, de solidarité qui lui tiennent tant à cœur, il dépeint le patchwork culturel français avec ironie et bienveillance.



Pratique



Le 7 et le 8 avril au grand théâtre de la Maison de la culture.

Tarif : à partir de 4 500 Fcfp.

En vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1/Tiare FM et

Le 7 et le 8 avril au grand théâtre de la Maison de la culture.Tarif : à partir de 4 500 Fcfp.En vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1/Tiare FM et en ligne

Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 4 Avril 2022 à 20:26 | Lu 672 fois