Cyril Tetuanui remet sa présidence en jeu au SPC/PF

Tahiti, le 13 janvier 2024 – Le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPC/PF) doit élire un nouveau président ce mardi un peu plus d'un an avant la date butoir de mars 2026. Une élection qui se tient plus tôt que prévu en raison d'une modification des statuts du SPC/PF intervenue au 1er janvier, et obligeant l'actuel président Cyril Tetuanui à remettre son siège en jeu. Les candidatures se feront connaître sur place le jour-même.





Le SPC/PF a plus de 40 ans aujourd'hui et il était temps de lui faire un petit lifting. Créé en 1980, cet établissement public qui regroupe 46 des 48 communes de Polynésie (sauf Arue et Faa'a qui n'ont jamais souhaité y adhérer) avait donc besoin de se moderniser en passant par un toilettage de ses statuts. Avec deux objectifs principaux : rénover sa manière d'intervenir auprès des communes dans le cadre de ses missions, et inscrire dans le marbre la volonté du SPC de permettre aux autres syndicats et communautés de communes d'intégrer, s'ils le souhaitent, cette structure dotée d'un budget annuel variable d'environ 360 millions de francs. C'est chose faite puisque les statuts ont été modifiés en ce sens le 1er janvier dernier. Et qui dit modification de statuts, dit nouvelle élection du président, initialement prévue tous les six ans à l'occasion des élections municipales.



Ce changement de statuts vient donc mettre un coup d'accélérateur au renouvellement de la présidence du SPC/PF obligeant ainsi l'actuel président Cyril Tetuanui à lâcher son second mandat un an plus tôt que prévu. En effet, seul candidat à sa propre succession en 2020, il avait été reconduit à la tête du SPC normalement jusqu'au prochain renouvellement des tavana et de leurs conseils municipaux prévu en mars 2026.



92 nouveaux délégués ont donc été désignés par les conseils municipaux qui se réuniront ce mardi matin en comité syndical au fare amuira'a de Matatia afin de procéder à l'élection d'un nouveau président, sauf changement de dernière minute en raison du mouvement de grève des fonctionnaires de la FRAAP mais aussi du mauvais temps qui risque de rendre l'accès difficile.



Cyril Tetuanui devrait être fixé sur son sort judiciaire le 6 mars



Si aucun candidat ne s'est encore manifesté pour l'instant (ils le feront le jour même et sur place), Cyril Tetuanui avait déjà fait savoir qu'il envisageait de se représenter pour au moins aller jusqu'au bout de son second mandat. Car quoiqu'il en soit, une nouvelle élection devra se tenir après l'échéance des municipales de mars 2026.



Ensuite c'est une autre histoire. Car le calendrier judiciaire a fixé au 6 mars prochain le procès en appel de Cyril Tetuanui qui, rappelons-le, a été condamné en février dernier à six mois de prison ferme et deux ans d'inéligibilité dans le cadre de plusieurs dossiers. Si l'affaire n'est pas une nouvelle fois renvoyées et que cette condamnation est définitive, il ne pourra donc pas se représenter pour un troisième mandat l'année d'après.



Rappelons enfin que parallèlement, les deux sénateurs polynésiens Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch travaillent à Paris pour repousser à 2035 la mise en œuvre des compétences dévolues aux communes depuis 2014 dans le cadre du code général des collectivités territoriales (CGCT) en matière de distribution d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et de gestion des déchets.