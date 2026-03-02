

Cyril Tetuanui définitivement condamné

Tahiti, le 13 mars 2026 – La Cour de cassation a rejeté le 3 mars le pourvoi formé par le maire de Tumara'a, Cyril Tetuanui, suite à sa condamnation pour harcèlement envers son directeur technique à deux ans d’inéligibilité et six mois de prison avec sursis.



Le président du SPCPF et maire de Tumara'a, Cyril Tetuanui, est définitivement condamné dans le cadre de l'affaire de harcèlement envers son directeur technique pour lequel il avait écopé en mai dernier de six mois de prison avec sursis, 400 000 Francs d'amende et deux ans d'inéligibilité.



Alors que le premier tour des élections municipales, auxquelles Cyril Tetuanui est de nouveau candidat, se déroulera dimanche, nos confrères de Radio 1 rapportent vendredi que la décision a été rendue le 3 mars mais qu'elle a été transmise mercredi au haut-commissariat et notifiée à l'intéressé en fin de semaine. Puisque les listes du premier tour ont été validées par arrêté fin février, la décision de la Cour de cassation n'influera pas sur le premier tour. En cas de victoire de Cyril Tetuanui, le haut-commissariat devra saisir le juge des élections. En cas de second tour, le Tapura Amui devra fusionner avec une autre liste ayant collecté au moins 5% des suffrages pour sortir Cyril Tetuanui de sa propre liste.



Notons que Cyril Tetuanui a formé d'autres pourvois qui sont toujours en attente et notamment dans l'affaire du bétonnage des servitudes de sa commune pour laquelle il avait écopé, en septembre dernier, de deux ans de prison avec sursis et deux ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics et usage de faux.



Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 13 Mars 2026 à 09:45 | Lu 340 fois



