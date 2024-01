Cyclone Belal à La Réunion: les corps de deux autres sans domicile fixe retrouvés, trois morts au total

Paris, France | AFP | mardi 16/01/2024 - Les corps de deux autres sans domicile fixe ont été retrouvés à La Réunion après le passage dévastateur lundi du cyclone Belal, portant à trois le nombre de morts sur l'île française de l'océan Indien, a annoncé mardi Gérald Darmanin.



"Malheureusement, nous avons découvert manifestement deux autres corps qui seraient ceux de sans domicile fixe qui auraient refusé l'hébergement d'urgence. Il y a donc eu trois morts lors de ce cyclone", a affirmé le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, qui s'exprimait lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.



L'un des SDF a été découvert mort par noyade dans le lit d'une rivière à proximité de laquelle il avait installé une tente dans le cirque de Salazie, dans le centre de l'île, et un second dans une cabane en tôles au Tampon (sud), a-t-on appris de l'entourage du ministre.



Le corps d'un autre SDF avait été découvert à Saint-Gilles (ouest) dans les premières heures du passage du cyclone sur le territoire ultra-marin, lundi.



L'alerte rouge imposant aux habitants de La Réunion de rester chez eux en raison du cyclone Belal a été levée mardi matin. Il a ensuite balayé Maurice avec des pluies diluviennes et des vents violents, faisant au moins un mort sur cette île.