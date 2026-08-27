

Cyclisme – Treujou et Pommelet, ‘aito à Taiarapu-Est

Tahiti, le 17 septembre 2026 – Après Moorea, retour à la Presqu’île pour le Tour Tahiti Nui-Raromata’i. Sur cette sixième étape en circuit entre la mairie de Taravao, la marina de Pueu et la montée du CFPA, Adélaïde Treujou (TAH) s’est imposée chez les femmes et Hugo Pommelet (NC) chez les hommes. À l’aube des deux dernières étapes entre Arue et Hitia’a o te ra ce vendredi, puis Huahine samedi, le classement général se précise.





Après deux étapes à Moorea, le Tour Tahiti Nui-Raromata’i était de retour à la Presqu’île, ce jeudi, et plus précisément à Taiarapu-Est. Après avoir gravi la route du plateau lundi, cette fois-ci, le top départ a été donné sur les hauteurs de la mairie de Taravao, direction la marina de Pueu, puis le CFPA avec plusieurs tours à effectuer pour un total de 52 km pour les femmes et de 92 km pour les hommes avec une arrivée devant le collège de Taravao. L’endurance était de rigueur pour surmonter la fatigue accumulée et les prémices de la saison chaude.



Vainqueure la veille en contre-la-montre, Adélaïde Treujou offre une nouvelle victoire à l’équipe féminine de Tahiti. “Je ne suis pas du tout une grimpeuse, donc j’appréhendais un peu de ne pas réussir à tenir les filles. En fait, au départ, sur le plat, on est restées toutes groupées et sur la première bosse, j’ai un peu lâché, puis j’ai réussi à revenir devant et on a fait une échappée toutes les deux avec Patricia jusqu’à l’arrivée et le sprint final. Je suis super contente, d’autant que je viens rarement sur ce côté de l’île”, confie-t-elle. À noter qu’en raison d’un cafouillage à l’arrivée des femmes concernant le nombre de tours à effectuer, les points de cette étape n’ont pas été comptabilisés au classement général.





​Cap sur Arue et Huahine

Chez les hommes, c’est aussi une nouvelle victoire pour le clan calédonien, la première pour Hugo Pommelet : “On a une équipe solide depuis le début du tour et on l’a encore prouvé aujourd’hui. Ça a pas mal bagarré les 20 à 25 premières minutes pour sortir. La montée du CFPA était difficile, mais ça m’a avantagé par rapport à beaucoup de sprinteurs, car je ne passe pas trop mal ce type de bosse. On a pris un peu de pluie et de vent, mais rien de méchant. C’est ma première victoire sur le tour : ça fait du bien, en présence de ma famille qui repart ce soir (jeudi, NDLR). J’étais malade ces deux derniers jours et pas vraiment au top ce matin. On reste concentré sur la fin du tour pour essayer de gagner le plus possible !”



Dernière ligne droite pour les compétiteurs avec les deux prochaines étapes à venir : ce vendredi entre Arue et Hitia’a o te Ra avec une arrivée au Tahara’a, puis ce samedi pour finir par le tour de l’île de Huahine, où seront sacrés les champions du Tour Tahiti Nui-Raromata’i 2026.





​Classements 6e étape femmes

1. Adélaïde Treujou (TAH)

2. Patricia Themereau (NC)

3. Mayliss Bonnace (NC)



Général femmes

1. Sandra Gayral (NC) : 214 points

2. Clémence Dede (TAH) : 194 points

3. Mélanie Hallie (NC) : 186 points



6e étape hommes

1. Hugo Pommelet (NC)

2. Cooper Dunlop (AUS)

3. Heiarii Manutahi (TAH)



Général hommes

1. Rayann Lacheny (NC) : 10h 37’ 21”

2. Grégory Durando (FR) : 10h 39’ 57”

3. Paul Roy (NC) : 10h 41’ 23”



Résultats complets 1. Adélaïde Treujou (TAH)2. Patricia Themereau (NC)3. Mayliss Bonnace (NC)1. Sandra Gayral (NC) : 214 points2. Clémence Dede (TAH) : 194 points3. Mélanie Hallie (NC) : 186 points1. Hugo Pommelet (NC)2. Cooper Dunlop (AUS)3. Heiarii Manutahi (TAH)1. Rayann Lacheny (NC) : 10h 37’ 21”2. Grégory Durando (FR) : 10h 39’ 57”3. Paul Roy (NC) : 10h 41’ 23”Résultats complets sur la page Facebook de la Fédération Tahitienne de Cyclisme.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 17 Septembre 2026 à 19:36 | Lu 221 fois



