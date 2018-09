Cyclisme - Tour Tahiti Nui 2018 : Cinquante coureurs sur la ligne de départ

Parole à Kevin Sireau :



Quelques mots sur la participation ?



« Cela s’annonce très bien. On a une cinquantaine de coureurs, comme l’année dernière. On a la venue de coureurs étrangers, on a une équipe de métropole complète, on a une sélection de Nouvelle Calédonie, on a deux Chiliens, une Australienne, des Néozélandais… »



Les coureurs participent par équipe ?



« Oui, pour participer au Tour, il faut une équipe de trois coureurs minimum, peu importe leur provenance. On est pas inscrits sur le calendrier UCI (ndlr fédération internationale de cyclisme) donc on ne peut pas accepter de coureurs professionnels mais les coureurs participants sont des semi-pros, c’est une catégorie juste en dessous des professionnels. »



Nos favoris locaux sont au rendez-vous ?



« Oui, Taruia Krainer est arrivé de métropole exprès pour le Tour, je pense qu’il va pouvoir se battre sur le classement. On a Teva Poulain, Raimana Mataoa, Toanui Gobrait, Terii Teihotaata et bien d’autres…C’est notre plus grosse course de l’année donc cela va jouer des coudes pour essayer d’être le mieux placé possible. »



Un appel à la prudence ?



« La sécurité est toujours le souci majeur de toute organisation, même si l’accident grave de l’année dernière ne s’était pas produit. On comprend que pendant la course les coureurs aient tendance à se déporter sur la voie de gauche mais on essaye de les contenir au maximum. On est 42 dans le comité organisateur, on est là pour les mettre en sécurité, avec bien sûr la brigade motorisée de trois gendarmes en moto, une voiture ouvreuse... »



« On roule sur une route ouverte, on a qu’une priorité de passage autorisée par le Pays, il faut donc respecter le code de la route. Il y a des zones dangereuses avec des chiens errants donc je fais appel à la prudence et à la vigilance de chacun. »



Des amendes et des pénalités pour les détritus ?



« Cela se fait beaucoup sur les courses sur route, pas encore ici en Polynésie. Les clubs peuvent mettre en place ce même système s’il le souhaitent. Je trouve que c’est important. Même si on a toute une caravane motorisée, le cyclisme est un moyen de locomotion « écolo » à la base, pourquoi ne pas donc respecter l’environnement du fenua en gardant dans sa poche les contenants des gels énergétiques etc… »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Un grand merci à notre président Teva Bernadino et à tout le comité organisateur du Tour ainsi qu’aux bénévoles. On souhaite une bonne course à tous et que le meilleur gagne. » Propos recueillis par SB