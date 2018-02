Cyclisme – Ronde Tahitienne : Thomas Peyroton revient

EN BREF – On se souvient de l’accident effroyable dont avait été victime le métropolitain Thomas Peyroton lors du Tour de Tahiti Nui 2017. Benoit Rivals, le président du Vélo Club de Tahiti et organisateur de la Ronde Tahitienne, avait tout fait pour accompagner le champion dans la série d’épreuves qui ont suivi le terrible accident.



Benoit Rivals vient d’annoncer aux médias que Thomas Peyroton sera au départ de la Ronde Tahitienne 2018 en tant qu’ambassadeur de l’épreuve et favori de la course. Pas moins de 300 inscriptions ont été faite par des visiteurs en provenance du monde entier : Nouvelle Zélande, USA, Canada, métropole, Allemagne, Hong Kong…



Le dynamisme du Vélo Club de Tahiti, un des clubs les plus importants de Polynésie avec presque 50 licenciés, a été salué par une nomination lors de trophées du Sport 2018 dans la catégorie « meilleur événement. » SB